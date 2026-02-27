大行晨报 - 避险情绪弥漫 美元续见支撑｜大行晨报

美国政府本周二正式启动对全球进口商品加征10%的临时关税，白宫官员更透露，特朗普团队正积极推动税率上调至15%，这可能会重新引发市场对通胀的疑虑。另一方面，伊朗与美国定于周四在日内瓦举行第三轮核谈判。美国副总统万斯周三在福克斯新闻节目中重申，美国总统特朗普仍倾向于通过外交途径解决伊朗问题，但掌握着其他手段。国务卿鲁比奥则指出，伊朗问题令美方非常担忧，谈判将聚焦核计划，而伊朗已拒绝讨论弹道导弹议题。目前投资者担忧，一旦谈判破裂或军事冲突升级，油价飙升和全球供应链中断将进一步推高通胀，这将会强化黄金的避险需求。



英镑兑美元本月以来持续走低，上周初下破三角形态底部，技术上洐生较激烈的调整压力，向上回升则见受限于50天平均线。此外，10天平均线刚下破25天平均线，亦示意着英镑中短期仍呈偏软发展。预计支持位仍会关注1.3430以至1月低位1.3329，进一步看至1.3170及1.30关口。阻力位回看50天平均线1.3540及25天平均线1.3625，较大阻力预料为1.3720及1.3820水平。



澳洲统计局本周三公布，1月核心通胀率强于预期，加剧市场对央行进一步收紧货币政策的猜测。剔除波动性项目后的消费者价格指数截尾均值同比上涨3.4%，高于经济学家预测的3.3%，较12月的3.3%有所加快；环比来看，该指标上涨0.3%，增速高于前月的0.2%。数据表明通胀压力依然顽固。目前市场预计5月加息25个基点的概率约为80%，6月加息的预期已完全被消化。



至于澳元兑美元走势，从技术图表所见，近日汇价多番在0.71水准遇阻，要留意一旦跌破近日区间底部，这将是出现大幅回吐的警号。再者，RSI及随机指数亦自严重超买区域稍呈回调，预料澳元兑美元正酝酿回吐压力。当前较近支持先会参考25天平均线0.7040及0.70，再而看至0.6860及



0.6760，关键指向0.67水准。至于阻力参考2023年2月高位0.7158以至0.7280，较大阻力料为0.74及0.75水准。



英皇金融集团业务总裁

黄楚淇