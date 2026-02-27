Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大行晨报 - 避险情绪弥漫 美元续见支撑｜大行晨报

大行晨报
大行晨报
大行晨报
15小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

　　美国政府本周二正式启动对全球进口商品加征10%的临时关税，白宫官员更透露，特朗普团队正积极推动税率上调至15%，这可能会重新引发市场对通胀的疑虑。另一方面，伊朗与美国定于周四在日内瓦举行第三轮核谈判。美国副总统万斯周三在福克斯新闻节目中重申，美国总统特朗普仍倾向于通过外交途径解决伊朗问题，但掌握着其他手段。国务卿鲁比奥则指出，伊朗问题令美方非常担忧，谈判将聚焦核计划，而伊朗已拒绝讨论弹道导弹议题。目前投资者担忧，一旦谈判破裂或军事冲突升级，油价飙升和全球供应链中断将进一步推高通胀，这将会强化黄金的避险需求。

　　英镑兑美元本月以来持续走低，上周初下破三角形态底部，技术上洐生较激烈的调整压力，向上回升则见受限于50天平均线。此外，10天平均线刚下破25天平均线，亦示意着英镑中短期仍呈偏软发展。预计支持位仍会关注1.3430以至1月低位1.3329，进一步看至1.3170及1.30关口。阻力位回看50天平均线1.3540及25天平均线1.3625，较大阻力预料为1.3720及1.3820水平。

　　澳洲统计局本周三公布，1月核心通胀率强于预期，加剧市场对央行进一步收紧货币政策的猜测。剔除波动性项目后的消费者价格指数截尾均值同比上涨3.4%，高于经济学家预测的3.3%，较12月的3.3%有所加快；环比来看，该指标上涨0.3%，增速高于前月的0.2%。数据表明通胀压力依然顽固。目前市场预计5月加息25个基点的概率约为80%，6月加息的预期已完全被消化。

　　至于澳元兑美元走势，从技术图表所见，近日汇价多番在0.71水准遇阻，要留意一旦跌破近日区间底部，这将是出现大幅回吐的警号。再者，RSI及随机指数亦自严重超买区域稍呈回调，预料澳元兑美元正酝酿回吐压力。当前较近支持先会参考25天平均线0.7040及0.70，再而看至0.6860及

0.6760，关键指向0.67水准。至于阻力参考2023年2月高位0.7158以至0.7280，较大阻力料为0.74及0.75水准。

英皇金融集团业务总裁
黄楚淇

最Hit
港铁金钟站现神秘人龙！港人不解「有钱派？」 网民亲测揭真相：真系有奖中
港铁金钟站现神秘人龙！港人不解「有钱派？」 网民亲测揭真相：真系有奖中
生活百科
2026-02-26 13:25 HKT
中电新一轮「基层家庭电费补助计划」3.2开始申请！4类人合资格 长者有份 最高获$1000津贴
中电新一轮「基层家庭电费补助计划」3.2开始申请！4类人合资格 长者有份 最高获$1000津贴
生活百科
4小時前
翁静晶忆曾目击徐少强偷食 雪梨无悔昔日恋情 爆《A计划》黄曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
翁静晶忆曾目击徐少强偷食 雪梨无悔昔日恋情 爆《A计划》黄曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
影视圈
8小時前
坚尼地城临海新地标KENNEDY BAY海嵎即将登场 3分钟接驳港铁 坐拥中西区名校网
地产资讯
4小時前
消防员涉趁女网友醉酒强奸 陪审团裁定强奸罪成 3.30求情及判刑
01:37
消防员涉趁女网友醉酒强奸 陪审团裁定强奸罪成 3.30求情及判刑
社会
6小時前
尿袋新监管！内地3月起增设行动电源新「3C」认证 即睇4招防买错
尿袋新监管！内地3月起增设行动电源新「3C」认证 即睇4招防买错
生活百科
2026-02-26 15:46 HKT
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
01:21
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
生活百科
2026-02-25 17:00 HKT
流浮山村牌坊混战│酒楼春茗女伴积怨引发争执推撞 警方反黑组拉3人
01:00
流浮山村牌坊混战│酒楼春茗女伴积怨引发争执推撞 警方反黑组拉3人
突发
7小時前
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
影视圈
2026-02-25 19:30 HKT
港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生
港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生
生活百科
2026-02-25 15:35 HKT
更多文章
大行晨报 - 欧罗短线料区间上落｜大行晨报
　　欧罗兑美元自今年1月初以来迎来一轮升势，并一度高见1.2081，创下2021年6月以来高位，并升穿2022年末形成的上升通道轨顶部，但未能企稳，之后收复部分升幅，并回落至50天线上方约1.176水平上落。不过，欧洲央行在2月议息时宣布维持利率不变，议息声明称将确保区内通胀在中期内稳定在2%的目标水平，未来利率路径将根据届时数据逐次会议决定。欧洲央行行长拉加德表示，现阶段欧罗区通胀前景比以往更加
15小時前
大行晨报
大行晨报 - 澳元短线仍强劲｜大行晨报
　　美国去年第四季国内生产总值（GDP）初值增长1.4%，增速远远低于市场预期的3%。而作为联储局用来衡量国内通胀指标的核心个人消费支出（PCE）物价指数12月按月上涨0.4%，创近一年来最大涨幅，按年升3%，亦高于市场预期的上升2.9%。美国PCE数据高于预期，加上美国最新申领失业救济金人数创下11月来最大降幅，美联储理事米兰称随着劳动力市场改善，今年局方减息次数将少于预期。消息支撑美元走势，美
2026-02-26 02:00 HKT
大行晨报