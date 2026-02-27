大行晨报 - 欧罗短线料区间上落｜大行晨报

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

　　欧罗兑美元自今年1月初以来迎来一轮升势，并一度高见1.2081，创下2021年6月以来高位，并升穿2022年末形成的上升通道轨顶部，但未能企稳，之后收复部分升幅，并回落至50天线上方约1.176水平上落。不过，欧洲央行在2月议息时宣布维持利率不变，议息声明称将确保区内通胀在中期内稳定在2%的目标水平，未来利率路径将根据届时数据逐次会议决定。欧洲央行行长拉加德表示，现阶段欧罗区通胀前景比以往更加难以预测。

　　欧央行议息之后，欧罗上扬并短暂重返1.19水平之上，但升势仍未能延续，加上数据显示欧罗区1月整体通胀按月回落0.6%，跌幅较预期为高。按年计整体通胀及核心通胀升幅均符合预期，1月欧罗区整体通胀升1.7%，核心通胀则上升2.2%。受通胀放缓影响，欧罗再度跌至50天线附近整固。

德总理访华支持走势

　　不过，今个星期以来，受德国总理访华所影响，双方据报签署多项协议并发表联合声明，消息支撑欧罗走势，欧罗兑美元于关键支撑位50天线约1.178水平止跌反弹，执笔之时正于1.18水平争持。

　　笔者认为，市场料将逐渐消化德国总理访华的利好情绪，欧罗短线仍未见明显的上升动力。不过执笔之时，欧罗已于关键支撑位约1.18水平徘徊上落，能否企稳该水平是关键。若能企稳该位置，欧罗不排除再度有机会上试1.195水平。若失守该位置，短线下试1月低位约1.16水平。

光大证券国际产品开发及零售研究部

大行晨报 - 避险情绪弥漫 美元续见支撑｜大行晨报
　　美国政府本周二正式启动对全球进口商品加征10%的临时关税，白宫官员更透露，特朗普团队正积极推动税率上调至15%，这可能会重新引发市场对通胀的疑虑。另一方面，伊朗与美国定于周四在日内瓦举行第三轮核谈判。美国副总统万斯周三在福克斯新闻节目中重申，美国总统特朗普仍倾向于通过外交途径解决伊朗问题，但掌握着其他手段。国务卿鲁比奥则指出，伊朗问题令美方非常担忧，谈判将聚焦核计划，而伊朗已拒绝讨论弹道导弹议
