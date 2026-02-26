轮商精选 - 丰购「25955」博再升 | 窝轮热炒特区

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

　　汇丰控股（005）公布2025年业绩，2025年列帐基准除税前利润为299亿美元，按年减少24亿美元，高于彭博综合分析员预期水平。

　　管理层指4大业务表现良好、整体增长趋势强劲，并上调2026至2028年目标，当中每年（不计须予注意项目）平均有形股本回报率目标提升至17%或以上，同期（不计及须予注意项目）收入增长目标亦调高，争取于2028年达到5%。董事会宣布第4次股息0.45美元，全年合共0.75美元。汇控股价于公布业绩后造好，收报142.7元，升5.5%。

　　如看好后市走势，可留意汇丰购「25955」，行使价160.66港元，实际杠杆7.2倍，今年12月到期。如认为升势已近尾声，可留意汇丰沽「23829」，行使价111.88港元，实际杠杆6.7倍，今年9月到期。

本资料仅供香港居民或合资格投资者作为资讯参考。本资料所述之结构性产品并无抵押品。如发行人及担保人无力偿债或违约，投资者可能无法收回部份或全部应收款项。本页面提供有关结构性产品的资讯由摩根大通证券（亚太）有限公司（「摩根大通」）编制，仅供参考用途，并不构成任何要约、建议、提呈出售或招揽购买任何上述产品，亦并不构成摩根大通或其联属公司进行任何交易之承诺。过往表现并不代表将来的表现，摩根大通不保证未来事件或表现将与上述任何意见或预测一致。结构性产品之价格可急升也可急跌，投资者或会损失部份或所有投资。可赎回牛熊证备有强制赎回机制而可能被提早终止，届时（i）N类牛熊证投资者将不获发任何金额；（ii）R类牛熊证之剩余价格可能为零。摩根大通并非投资者的顾问或信托人，亦不会负责决定投资该金融工具是否合法或适合任何准买家。投资者应为自己作风险评估，并在需要时咨询专业意见。投资者应详阅有关上市文件中之条款、风险因素及其他资料，并了解结构性产品之特性及愿意承担所涉风险，否则切勿投资上述产品。

