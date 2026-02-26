轮商精选 - 丰购「25955」博再升 | 窝轮热炒特区

汇丰控股（005）公布2025年业绩，2025年列帐基准除税前利润为299亿美元，按年减少24亿美元，高于彭博综合分析员预期水平。



管理层指4大业务表现良好、整体增长趋势强劲，并上调2026至2028年目标，当中每年（不计须予注意项目）平均有形股本回报率目标提升至17%或以上，同期（不计及须予注意项目）收入增长目标亦调高，争取于2028年达到5%。董事会宣布第4次股息0.45美元，全年合共0.75美元。汇控股价于公布业绩后造好，收报142.7元，升5.5%。



如看好后市走势，可留意汇丰购「25955」，行使价160.66港元，实际杠杆7.2倍，今年12月到期。如认为升势已近尾声，可留意汇丰沽「23829」，行使价111.88港元，实际杠杆6.7倍，今年9月到期。



