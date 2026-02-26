利贞 - 药明生物新定单势头佳 | 实力股起底

今年国家将密切关注新靶点新机制药物、人工智能推动的药物研发，以及细胞与基因治疗等前沿技术领域，通过4个加快审批通道，加快药品上市。行业中，预期药明生物（2269）未来新定单会有极佳势头。集团早前预告去年业绩超出市场预期，当中子公司药明合联（2268）是收入增长重要贡献因素。建议可于40元买入，中长线目标价51.5元。药明生物昨日收报41.36元，升0.64元，升幅1.58%。



药明生物早前发盈喜，预期去年全年收益按年增长约16.7%，至217.9亿元（人民币，下同）；毛利率提升约5个百分点至46%；经调整毛利增长至约106.38亿元，按年增长约25.5%；净利润增长46.3%，至49.08亿元；以及经调整以股份为基础的薪酬开支、外汇损益、以及股权投资、资产出售、重组损益及相关一次性成本后，经调整纯利增长约22%，至65.86亿元。



去年纯利料增46%



集团下半年较上半年增长加快，收入按年增长17.2%，至118亿元，盈利增长38%；管理层指增长归因于研究服务收入表现乐观，以及在服务能力提升带动下，更多项目进入后期阶段。



药明生物早前公布与福泰制药针对一款「创新三特异性T细胞衔接子」（TCE）签署授权和研究服务协议。福泰制药计划用于治疗B细胞介导的自身免疫性疾病。根据协议条款，福泰制药将获得该处于临床前阶段、旨在治疗B细胞介导的自免疾病的三特异性TCE的全球独家开发及商业化权益。药明生物将获得一笔首付款，并有资格获得与开发、注册及销售相关的里程碑付款，以及产品上市后的销售提成。



伙福泰制药达授权协议



主要从事医药产品的研发及商业化的北海康成（1228）上周公布，向药明生物旗下子公司WuXi Biologics HealthCare Venture配售8403.36万股股份，占扩大后股本约14.12%。每股配售价为2.38元，较2月13日收市价2.79元折让14.7%。配售完成后，药明生物于北海康成的持股比例将升至约16.27%。



利贞