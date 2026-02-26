Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

利贞 - 药明生物新定单势头佳 | 实力股起底

实力股起底
实力股起底
利贞
7小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

今年国家将密切关注新靶点新机制药物、人工智能推动的药物研发，以及细胞与基因治疗等前沿技术领域，通过4个加快审批通道，加快药品上市。行业中，预期药明生物（2269）未来新定单会有极佳势头。集团早前预告去年业绩超出市场预期，当中子公司药明合联（2268）是收入增长重要贡献因素。建议可于40元买入，中长线目标价51.5元。药明生物昨日收报41.36元，升0.64元，升幅1.58%。

　　药明生物早前发盈喜，预期去年全年收益按年增长约16.7%，至217.9亿元（人民币，下同）；毛利率提升约5个百分点至46%；经调整毛利增长至约106.38亿元，按年增长约25.5%；净利润增长46.3%，至49.08亿元；以及经调整以股份为基础的薪酬开支、外汇损益、以及股权投资、资产出售、重组损益及相关一次性成本后，经调整纯利增长约22%，至65.86亿元。

去年纯利料增46%

　　集团下半年较上半年增长加快，收入按年增长17.2%，至118亿元，盈利增长38%；管理层指增长归因于研究服务收入表现乐观，以及在服务能力提升带动下，更多项目进入后期阶段。

　　药明生物早前公布与福泰制药针对一款「创新三特异性T细胞衔接子」（TCE）签署授权和研究服务协议。福泰制药计划用于治疗B细胞介导的自身免疫性疾病。根据协议条款，福泰制药将获得该处于临床前阶段、旨在治疗B细胞介导的自免疾病的三特异性TCE的全球独家开发及商业化权益。药明生物将获得一笔首付款，并有资格获得与开发、注册及销售相关的里程碑付款，以及产品上市后的销售提成。

伙福泰制药达授权协议

　　主要从事医药产品的研发及商业化的北海康成（1228）上周公布，向药明生物旗下子公司WuXi Biologics HealthCare Venture配售8403.36万股股份，占扩大后股本约14.12%。每股配售价为2.38元，较2月13日收市价2.79元折让14.7%。配售完成后，药明生物于北海康成的持股比例将升至约16.27%。

利贞

最Hit
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
影视圈
14小時前
港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生
港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生
生活百科
18小時前
财政预算案派糖懒人包｜退税上限3000元兼宽减差饷 子女及供养父母免税额齐加 生果金出双粮
01:46
财政预算案2026派糖懒人包｜退税上限3000元兼宽减差饷 子女及供养父母免税额齐加 生果金出双粮
社会
20小時前
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
01:21
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
生活百科
16小時前
观塘警署23岁女督察吞枪当场死亡 周一鸣到场了解事件
00:47
观塘警署23岁女督察吞枪当场死亡 周一鸣到场了解及慰问死者家人
突发
23小時前
东张西望丨恋童癖教练全程闪避拒回应 陈妈妈曾欲妥协不追究成全关系 与儿子感情关系变疏离：有谂过自杀
东张西望丨恋童癖教练全程闪避拒回应 陈妈妈曾欲妥协不追究成全关系 与儿子感情关系变疏离：有谂过自杀
影视圈
11小時前
冬季奥运︱刘美贤母亲神秘背景曝光 邪教组织「中功」二号人物
即时中国
19小時前
油站打尖︱无品妇「人肉路障」瞓后方车头 车主惊呼：佢子女睇住︱有片
00:49
油站打尖︱无品妇「人肉路障」瞓后方车头 车主惊呼：佢子女睇住︱有片
即时中国
2小時前
女行团｜HOY TV旅游节目 五大女主持挑战电视尺度 邱晴打头阵「涨卜卜」上围震撼视觉 泳衣放题大解放
女行团｜HOY TV旅游节目 五大女主持挑战电视尺度 邱晴打头阵「涨卜卜」上围震撼视觉 泳衣放题大解放
影视圈
12小時前
千人斩Bonnie Blue怀孕︱男同志揭400人「繁衍计划」现场 参与者戴眼罩房外排队
千人斩Bonnie Blue怀孕︱男同志揭400人「繁衍计划」现场 参与者戴眼罩房外排队
即时国际
12小時前
更多文章
利贞 - 康方加速商业化进程 | 实力股起底
康方生物（9926）潜在关键药物Ivonescimab在中国临床试验的数据稳固，为全球临床试验结果提供有力参考。同时，公司在今年将有多项全球及中国三期临床项目数据揭晓，预期届时将对股价上升有推动作用。此外，公司凭借获纳入国家医保目录、适应症扩展及新药批准，正加速在中国的商业化进程，预计今年或实现盈亏平衡。而其丰富的研发管线亦提供长期增长动力，以及新的对外授权机会，都对股价带来上升动力。建议可于10
2026-02-13 02:00 HKT
实力股起底