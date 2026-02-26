闻风至 - 内需股落镬统一趁低吸 | 鲜股落镬

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

闻风至
7小時前
美股周二反弹，加上内地股市复市后一连两日造好，连带港股昨日亦得以止跌回升。恒指昨日高开155点，报26745点；其后一度弹见26870点，升280点；惟午后升幅一度收窄至42点，见26632点；最终收报26765点，升175点。全日成交金额略为回落至2367.7亿元。

　　人大政协两会即将在下周三、四开幕，内需概念股先行炒上，不如一吼食品龙头统一企业中国（220），其在7.5元见支持力，刚重上8元关口，昨日收报8.08元，升1.76%。统一走势正在回顺，若有政策刺激，或将展开新升浪，现价仍处低位，上望空间辽阔。

　　外界普遍相信，两会后的政策节奏不会松懈。近日有媒体重提国家主席习近平在去年底于中央经济工作会议上的讲话，当中强调要把内需视为经济增长的「主要驱动力」。

憧憬两会政策刺激

　　因此内需继续成为政策主要拖力点，市场近期最关注的其中一项，就是地方政府在2025年是否会延续或扩大「地方消费券」的力度。倘若2025年地方消费券的力度不减反增，甚至在食品、餐饮等场景上加码，食品饮品板块的想像空间或会被重新打开。

　　统一企业中国于去年首3季表现不俗，3个季度纯利均按年录得双位数升幅，季度纯利升幅分别为按年升31.8%、33.2%、23.1%。

　　然而，食品行业竞争持续激烈，令统一持续处于去库存阶段，饮料业务可能面临更大成本压力。据高盛引述统一管理层指，公司于10月仍在进行饮品产品去库存的工作，而面条的表现保持在正常轨道。但管理层维持集团2025年全年销售增长6至8%的目标，同时相信第四季持续的毛利率扩张和开支比率更具可见性。

股息率达5.8厘吸引

　　统一第4季业绩表现或巨大跌幅，以去年6月高位10.82元计，统一累跌近25%。但相关因素相信已见反映，若中央加码推出政策刺激行业，资金押注「谷底回升」的可能性或会逐步提升。

　　值得一提的是，统一企业于2024年派息达0.4281元人民币，在股价经历完一轮回吐后，股息率已达5.8厘，高息之余又有潜在憧憬。

