张日强 - 向富人「开刀」调升亿元印花税 | 楼声随笔

整体楼市气氛向好，楼价指数亦按月再升约0.53%，连续8个月录得上升。楼市转势趋向好，政府亦不会贸然加添利好楼市的措施，财政司司长陈茂波在昨日公布的《财政预算案》提出，调升1亿元以上的住宅物业交易印花税，由4.25%调高至6.5%，大增约5成，今次向富人开刀，预期短期内对亿元物业的成交量将有所减少，惟该类物业买家大部分为非富则贵的豪客，税项影响相对轻微，相信有关消息逐渐被消化后，大额豪宅成交量将回复。



财政司司长陈茂波表示，为秉持「能者多付」的原则，1亿元以上的住宅物业交易印花税税率，将由4.25%调高至6.5%，影响约0.3%的住宅物业交易，估计每年可为库房增加约10亿元收入。以日前1宗西半山1.4亿成交案例而言，原先印花税约为600万，税率调整后则需缴付约910万，该名豪客于提早一天入市足足悭足约300万。



虽然有关措施无疑会令到短期内成交量减少，不过相信有关豪客是出于身份象征及景观优越等因素而购入相关单位，并不会因税款增加而却步，预计新增征税不会影响整体楼市。



事实上，去年录得约122宗1亿元或以上的豪宅成交，为2022年以来最高，显示此市场逐步复苏，由于成交量占整体成交极低水平，相信是次政府增加的印花税，对库房有轻微获益，惟短期内此类豪宅成交将会减少，相信要待消息逐渐淡化后，成交量才可望回升。



张日强