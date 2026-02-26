Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

张日强 - 向富人「开刀」调升亿元印花税 | 楼声随笔

张日强
7小時前
产经 专栏
　　整体楼市气氛向好，楼价指数亦按月再升约0.53%，连续8个月录得上升。楼市转势趋向好，政府亦不会贸然加添利好楼市的措施，财政司司长陈茂波在昨日公布的《财政预算案》提出，调升1亿元以上的住宅物业交易印花税，由4.25%调高至6.5%，大增约5成，今次向富人开刀，预期短期内对亿元物业的成交量将有所减少，惟该类物业买家大部分为非富则贵的豪客，税项影响相对轻微，相信有关消息逐渐被消化后，大额豪宅成交量将回复。

　　财政司司长陈茂波表示，为秉持「能者多付」的原则，1亿元以上的住宅物业交易印花税税率，将由4.25%调高至6.5%，影响约0.3%的住宅物业交易，估计每年可为库房增加约10亿元收入。以日前1宗西半山1.4亿成交案例而言，原先印花税约为600万，税率调整后则需缴付约910万，该名豪客于提早一天入市足足悭足约300万。

　　虽然有关措施无疑会令到短期内成交量减少，不过相信有关豪客是出于身份象征及景观优越等因素而购入相关单位，并不会因税款增加而却步，预计新增征税不会影响整体楼市。

　　事实上，去年录得约122宗1亿元或以上的豪宅成交，为2022年以来最高，显示此市场逐步复苏，由于成交量占整体成交极低水平，相信是次政府增加的印花税，对库房有轻微获益，惟短期内此类豪宅成交将会减少，相信要待消息逐渐淡化后，成交量才可望回升。

张日强

张日强 - 群盘上力势掀新一轮混战 | 楼声随笔
整体楼市气氛明显好转，新盘及二手楼市场都表现不俗，发展商更部署于《财政预算案》后推盘应市，由于新盘数目不少，料会引起新一轮混战，相信发展商开价都会相对审慎，目前市场上至少有4至5个新盘部署出击，尤其铁路上盖新盘更准备得如火如荼，还未计算同区货尾盘有机会推出截击，预期新盘的开价将极具竞争力。 　　受到市况好转刺激，尤其楼市小阳春已提早来临，新盘更连番取得热卖的实况，其中西沙大盘更引领到大批客源
2026-02-25 02:00 HKT
楼声随笔