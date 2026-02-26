大行晨报 - 美元兑加元连日探顶 慎防回落｜大行晨报

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

7小時前
　　美元周二走势窄幅，市场保持观望态度，因美国总统特朗普将发表国情咨文讲话。市场关注其对经济前景、财政方向以及地缘议题的表态。此外，多位美联储官员近期发表偏鹰言论，强调在通胀未完全受控前维持审慎态度。这一政策背景限制了美元回落空间。周三早间，特朗普在其国情咨文中高调宣扬其政策及经济成就，通胀率正大幅下降，收入亦快速增长，经济正以前所未有的速度发展。特朗普将目前的政治困境归咎于政治对手，批评最高法院推翻其全球关税政策，但他强调不会改变策略，会继续透过其他途径恢复广泛的进口关税，并且相信其他国家会遵守贸易协议，预计美国将获得庞大的税收收入。他强调，在任内促进就业、吸引数以万亿美元计外国及私人投资承诺，又称赞委内瑞拉新政府是合作伙伴，并表示美国已从委内瑞拉获得8000万桶石油。

　　美元兑加元走势，技术图表所见，在1月份汇价未能上破100天平均线，整体上自去年11月以来，汇价走势已呈现一浪低于一浪的格局；估计美元兑加元大有机会再告下行，并且可望重探1月底低位1.3481，若然破位料见美元跌势加剧；进一步支持料为1.3410关口及1.3360，其后参考100个月平均线1.33以至2023年7年低位1.3176。至于当前阻力料为50天平均线1.3730及1.38，关键指向1.39水准，汇价上月早段曾在1.39水准附近连日遇阻，下一级留意1.40关口。

　　日本央行周三公布的数据显示，1月服务业生产者物价指数（PPI）按年上涨2.6%，涨幅与去年12月持平。这表明劳动力市场紧张带来的工资上涨仍在持续向经济传导通胀压力。随着消费者通胀率连续近四年超过2%，日本央行已于去年12月将短期利率上调至0.75%，并暗示若薪资推动物价持续上涨，将进一步加息。央行行长植田和男表示，在判断下次加息时机时，将密切关注企业是否会因稳定的薪资增长前景而将更高的劳动力成本转嫁给消费者。

　　美元兑日圆上周持续回升，周五曾升见至155.65，但随后回吐涨幅至155水准附近。汇价本月中旬于152水准上方位置触底，2月12日低位152.26，1月27日低位152.09，在技术上似乎筑起了一组双底型态，再者，RSI及随机指数亦为向上，可望美元兑日圆短线仍见上涨空间。较近阻力先留意50天平均线156

及157.20，再而指向157.80及158.50，下个关键为159.5至160区域。较近支持料为154.50及153，再而继续留意152及151水准，其后将会关注150.50及250天平均线149.90水平。

英皇金融集团业务总裁
黄楚淇
 

