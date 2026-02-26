大行晨报 - 澳元短线仍强劲｜大行晨报

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

7小時前
　　美国去年第四季国内生产总值（GDP）初值增长1.4%，增速远远低于市场预期的3%。而作为联储局用来衡量国内通胀指标的核心个人消费支出（PCE）物价指数12月按月上涨0.4%，创近一年来最大涨幅，按年升3%，亦高于市场预期的上升2.9%。美国PCE数据高于预期，加上美国最新申领失业救济金人数创下11月来最大降幅，美联储理事米兰称随着劳动力市场改善，今年局方减息次数将少于预期。消息支撑美元走势，美汇指数近期迎来一轮小幅反弹，但未能成功突破50天线，执笔之时正于97.5至98水平整固。

　　另一边厢，澳元兑美元近期走势命中我们预期。笔者曾于2月3日在本专栏提醒投资者，澳元短线若能守稳0.688至0.69水平，不排除再度测试年内高位约0.71水平。而近三个星期以来，澳元兑美元走势完全符合预期。澳元曾于2月6日一度低见0.6897，之后迎来新一轮上涨并于2月12日盘中高见0.7147，创下2023年2月以来新高，之后澳元于0.705水平高位整固，执笔之时正于0.71水平上落。

　　澳洲央行2月议息会议符合市场预期加息0.25%，将利率上调至3.85%，会议纪录显示，部分数据强化官员对通胀的担忧，但暂未确定是否需要进一步加息。不过，本周公布的数据显示，澳洲1月通胀升幅高于市场预期，最新报3.8%，市场揣测澳洲央行货币政策可能需要进一步收紧，推动澳元短线再度走高。笔者认为，澳元短线走势仍然强劲，不排除再度测试年内高位，第一季度结束前或有望再度测试0.715至0.72水平。

光大证券国际产品开发及零售研究部

