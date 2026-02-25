朱红 - 腾讯创近月低 留意「26143」 | 窝轮热炒特区

微信数据报告指，今年新春期间旅行、生活娱乐线下交易宗数均按年增长超过20%，当中香港及澳门交易宗数较去年同期分别上升24%及39%，成为境外线下交易量最多的的前两个亚洲市场。腾讯（700）股价偏软，曾跌至516元创近月新低。如看好腾讯可留意认购证「26143」，行使价660.5元，实际杠杆9倍，今年8月到期。如看淡腾讯可留意认沽证「26075」，行使价466.46元，实际杠杆7倍，今年8月到期。



汇丰控股（005）周三公布去年度业绩，市场预期全年列帐基准税前利润按年跌约一成，并关注集团管理层对中期净息差及平均有形股本回报率的可持续指引。汇丰股价绩前偏软，跌至135元水平徘徊。如看好汇丰可留意认购证「25441」，行使价191.99元，实际杠杆11倍，今年9月到期。如看淡汇丰可留意认沽证「24062」，行使价111.98元，实际杠杆7倍，今年9月到期。



重要声明：本资料由香港证券及期货事务监察委员会持牌人中银国际亚洲有限公司（「本公司」）发出，其内容仅供参考，惟不保证该等资料绝对正确，亦不对由于任何资料不准确或遗漏所引起之损失负上责任。本资料并不构成对任何投资买卖的要约，招揽或邀请，建议或推荐。认股证/界内证/牛熊证属无抵押结构性产品，构成本公司（作为发行人）而非其他人士的一般性无抵押合约责任，倘若本公司无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。过往的表现并非未来表现的指标。认股证/界内证/牛熊证价格可跌可升，并可在到期时或到期前会变成毫无价值，引致投资全盘损失。投资前，投资者应仔细参阅有关上市档（及任何该档之附录）及有关补充上市档所载认股证/界内证/牛熊证的详情（包括风险因素），充分了解产品性质及风险，考虑投资是否适合阁下的个别情况，如有需要，应咨询专业顾问。



中银国际股票

衍生产品董事

笔者为证监会持牌人

朱红