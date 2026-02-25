朱红 - 腾讯创近月低 留意「26143」 | 窝轮热炒特区

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

朱红
16小時前
　　微信数据报告指，今年新春期间旅行、生活娱乐线下交易宗数均按年增长超过20%，当中香港及澳门交易宗数较去年同期分别上升24%及39%，成为境外线下交易量最多的的前两个亚洲市场。腾讯（700）股价偏软，曾跌至516元创近月新低。如看好腾讯可留意认购证「26143」，行使价660.5元，实际杠杆9倍，今年8月到期。如看淡腾讯可留意认沽证「26075」，行使价466.46元，实际杠杆7倍，今年8月到期。

　　汇丰控股（005）周三公布去年度业绩，市场预期全年列帐基准税前利润按年跌约一成，并关注集团管理层对中期净息差及平均有形股本回报率的可持续指引。汇丰股价绩前偏软，跌至135元水平徘徊。如看好汇丰可留意认购证「25441」，行使价191.99元，实际杠杆11倍，今年9月到期。如看淡汇丰可留意认沽证「24062」，行使价111.98元，实际杠杆7倍，今年9月到期。

朱红 - 阿里反弹 留意「25993」 | 窝轮热炒特区
　　券商研报指，中国科技创新持续推进，在AI领域的发展最为显著，包括阿里、字节等科企均展现出顶级模型性能，并预期中国股市将转向「配置」思维。阿里巴巴（9988）股价低位反弹，回升至152元附近整固。投资者如看好阿里，可留意阿里认购证「25993」，行使价168.98元，实际杠杆5倍，今年8月到期。如看淡阿里，可留意阿里认沽证「21943」，行使价144.9元，实际杠杆5倍，今年6月到期。 　
2026-02-24 02:00 HKT
