轮商精选 - 港交所明放榜 部署「23446」 | 窝轮热炒特区

香港《财政预算案》将于今日公布，市场注视金融市场及楼市相关政策。此外，港交所（388）明日（26日）将公布业绩。港交所资料显示，2025年香港市场交投及融资活动明显回升：全年平均每日成交金额达2498亿元，较2024年的1318亿元上升约90%；年内共有119间新上市公司，比2024年为71间显著提升，首次公开招股集资金额全球排名第一，录得高达2858亿元，按年增长225%；全年总集资金额为6444亿元，较2024年的1922亿元上升235%。彭博综合分析员预测，估计港交所2025年盈利或按年增长约34%。



港交所股价今年2月以来普遍受制100天线水平（现处约422元）。如看好港交所可注意认购证「23446」，行使价494.38元，实际杠杆约12.2倍，今年6月到期；如拟追沽可参考认沽证「21946」，行使价359.8元，实际杠杆约10.2倍，今年6月到期。牛熊证方面，看好港交所可参考牛证「57624」，收回价388元，实际杠杆约15.5倍；如看淡可注意熊证「57272」，收回价438元，实际杠杆约12.8倍。



摩根大通亚洲上市衍生产品销售部



本资料仅供香港居民或合资格投资者作为资讯参考。本资料所述之结构性产品并无抵押品。如发行人及担保人无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。本页面提供有关结构性产品的资讯由摩根大通证券（亚太）有限公司（「摩根大通」）编制，仅供参考用途，并不构成任何要约、建议、提呈出售或招揽购买任何上述产品，亦并不构成摩根大通或其联属公司进行任何交易之承诺。过往表现并不代表将来的表现，摩根大通不保证未来事件或表现将与上述任何意见或预测一致。



轮商精选