Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

轮商精选 - 港交所明放榜 部署「23446」 | 窝轮热炒特区

窝轮热炒特区
窝轮热炒特区
轮商精选
16小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

　　香港《财政预算案》将于今日公布，市场注视金融市场及楼市相关政策。此外，港交所（388）明日（26日）将公布业绩。港交所资料显示，2025年香港市场交投及融资活动明显回升：全年平均每日成交金额达2498亿元，较2024年的1318亿元上升约90%；年内共有119间新上市公司，比2024年为71间显著提升，首次公开招股集资金额全球排名第一，录得高达2858亿元，按年增长225%；全年总集资金额为6444亿元，较2024年的1922亿元上升235%。彭博综合分析员预测，估计港交所2025年盈利或按年增长约34%。

　　港交所股价今年2月以来普遍受制100天线水平（现处约422元）。如看好港交所可注意认购证「23446」，行使价494.38元，实际杠杆约12.2倍，今年6月到期；如拟追沽可参考认沽证「21946」，行使价359.8元，实际杠杆约10.2倍，今年6月到期。牛熊证方面，看好港交所可参考牛证「57624」，收回价388元，实际杠杆约15.5倍；如看淡可注意熊证「57272」，收回价438元，实际杠杆约12.8倍。

　　摩根大通亚洲上市衍生产品销售部

本资料仅供香港居民或合资格投资者作为资讯参考。本资料所述之结构性产品并无抵押品。如发行人及担保人无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。本页面提供有关结构性产品的资讯由摩根大通证券（亚太）有限公司（「摩根大通」）编制，仅供参考用途，并不构成任何要约、建议、提呈出售或招揽购买任何上述产品，亦并不构成摩根大通或其联属公司进行任何交易之承诺。过往表现并不代表将来的表现，摩根大通不保证未来事件或表现将与上述任何意见或预测一致。

轮商精选

最Hit
财政预算案2026．持续更新︱陈茂波早上11时公布预算案 热传「派糖」措施一览 公务员加薪有望？
01:46
财政预算案2026｜库房转亏为盈倒赚29亿 「派糖」力度增 下年度综合盈余预计为221亿
政情
5小時前
观塘警署23岁女督察吞枪当场死亡 周一鸣到场了解事件
00:47
观塘警署23岁女督察吞枪当场死亡 周一鸣到场了解及慰问死者家人
突发
8小時前
财政预算案派糖懒人包｜退税上限3000元兼宽减差饷 子女及供养父母免税额齐加 生果金出双粮
01:46
财政预算案2026派糖懒人包｜退税上限3000元兼宽减差饷 子女及供养父母免税额齐加 生果金出双粮
社会
4小時前
房协举行「跨代共融在房协」启动礼暨乙明邨跨代共融游乐空间开幕典礼
03:00
跨代共融在房协　全方位提升社区幸福感
社会资讯
2026-02-23 08:00 HKT
财政预算案2026︱电动车「一换一」取消 无税务宽减车价贵几多？即睇热门车款现价比较
02:14
财政预算案︱电动车「一换一」取消 无税务宽减贵几多？即睇热门车款比较 Tesla/BYD/丰田
社会
5小時前
游飚离世丨游飚遗下11岁女儿 妻心碎发文：我的巨人倒下了 黄文标忧孤儿寡母陷困境朋友圈发起筹款
01:48
游飚离世丨游飚遗下11岁女儿 妻心碎发文：我的巨人倒下了 黄文标忧孤儿寡母陷困境朋友圈发起筹款
影视圈
3小時前
财政预算案2026︱为何不派消费券？ 陈茂波：消费意欲有改善 非合适时间推
财政预算案2026︱「派糖」措施涉220亿 比去年多1.8倍 为何不派消费券？ 陈茂波：非合适时间推
政情
2小時前
前TVB「御用烂仔」游飚猝逝终年57岁 好友黄文标叫救护车 送院前已呈半昏迷状态
01:48
前TVB「御用烂仔」游飚猝逝终年57岁 好友黄文标叫救护车 送院前已呈半昏迷状态
影视圈
10小時前
电动车「一换一」取消！须赶及3.31尾班车 否则失最高$17万税务宽减
01:07
财政预算案2026︱电动车「一换一」3.31后取消！须赶及尾班车 否则失最高$17万税务宽减
社会
4小時前
财政预算案2026前瞻︱一文看清各方消息、八大焦点 「派糖」力度料增 消费券、电动车一换一冻过水？
03:01
财政预算案2026前瞻︱一文看清8大焦点 退税差饷有望提高？消费券、电动车一换一冻过水
社会
2026-02-24 17:02 HKT
更多文章
轮商精选 - 优必选造好 留意「25565」 | 窝轮热炒特区
　　港股上周五于农历新年假期后复市，机械人相关板块成为市场焦点。此前内地春晚节目中数十台人形机械人集体登台表演，展现高难度动作协调与稳定性，获多间国际媒体报道。市场持续观望相关机械人未来应用的场景和以及相关商业化潜力。随着人工智能和自动化需求持续增长，市场普遍预期机械人及智能制造企业或有望受惠于产业升级及消费结构转型。不过，行业竞争、技术升级及全球经济环境变化仍是未来表现的重要变数。 　　在
2026-02-23 02:00 HKT
窝轮热炒特区