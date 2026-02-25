闻风至 - 安东油田定单充裕可敲 | 鲜股落镬

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

闻风至
16小時前
大年初八内地股市重开，北水重新南下，奈何美股受关税乱事加上AI替代论双重打击，三大指数全面显著下挫，连带港股亦受压。恒生指数低开168点报26913点，两万七关再度失守，而此更已是全日高位所在。大市其后跌幅急速扩大，最低曾见26480点，挫达601点。最终收报26590点，跌491点。北水回归，带动全日成交金额大幅回升2509.9亿元。

　　美伊谈判前夕火药味浓厚，地缘政治因素令国际油价有机会突破上方阻力，油服股值得留神。安东油田服务（3337）在国内外均取得不错的定单成绩，料成为油价冲高下的主要受惠者。

　　近年国内外油企资本开支回升，令油服股的盈利能见度大幅好转；再加上美伊局势持续紧张，油价上升预期升温，市场对油服股的预期可望更乐观。

海外增长动能强劲

　　安东油田服务在手定单充裕，截至2025年12月底，集团在手定单总额约167.56亿元人民币，其中伊拉克市场占比约43.3%，中国市场约47.0%，其他海外市场约9.7%。厚实定单储备为公司未来收入提供强大能见度，即使季度新增定单因季节或投标周期出现波动，长远执行确定性仍高。更何况，若美伊关系急转直下，油企更有动机加快项目投产，甚至为安东油田等油服股带来加价空间。

　　公司近日更发盈喜，预期2025年度权益持有人应占利润介乎3.6亿至3.8亿元人民币，按年大幅增长48.4%至56.6%。主要驱动包括业务规模持续拓展，收入及毛利稳步增长；同时于2025年1月完成全部美元优先票据偿付，财务费用大幅下降，盈利能力显著提升。

　　更值得注意是，公司去年初提出未来五年「十倍增长」目标，并落实每年派息比率不少于30%的分红政策，并获准推进检测业务分拆A股上市，资本市场举措频频，显示对长远发展信心十足，为其股价带来强劲推动力。

　　安东油田基本面正持续优化，在手定单厚实，海外增长动能强劲，目前股价市盈率仍处低位，动态市盈率约10倍，又有5年增长大计兼派息承诺，估值实在偏低。

闻风至

