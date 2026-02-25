Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

张日强 - 群盘上力势掀新一轮混战 | 楼声随笔

张日强
16小時前
产经 专栏
整体楼市气氛明显好转，新盘及二手楼市场都表现不俗，发展商更部署于《财政预算案》后推盘应市，由于新盘数目不少，料会引起新一轮混战，相信发展商开价都会相对审慎，目前市场上至少有4至5个新盘部署出击，尤其铁路上盖新盘更准备得如火如荼，还未计算同区货尾盘有机会推出截击，预期新盘的开价将极具竞争力。

　　受到市况好转刺激，尤其楼市小阳春已提早来临，新盘更连番取得热卖的实况，其中西沙大盘更引领到大批客源涌出来，受到新盘连番热销带动，各大发展商近日已先后为旗下新盘软销及推广，并部署本周及下周乘旺势推盘出击，由于目前市场上已有4至5个新盘部署于极短期推出应市，虽然近日楼市表现向好，新盘更连番取得热销的实况，惟市场上始终有多个新盘已看准这段时间推出，特别是于《财政预算案》尘埃落定后，趁机一举抢闸群起出击。由于新盘类别较多，加上区内亦有货尾盘有机会同时推出截击抢客，相信发展商推盘时都会采取较审慎策略，开价亦会倾向保守或稍低市价抢攻，以便力吸市场客路客源。

　　事实上，楼市表现已回勇，发展商旗下新盘将于本周至下周陆续上载楼书或开价，由于新盘众多，加上户型多元化，用家及投资者都十分关注楼盘的最新动向，相信投资动力将较之前更积极，为力吸引各路客源，预期新盘的开价将极具竞争力，并掀起新一轮混战。

张日强

张日强 - 预算案前夕新盘二手连录成交 | 楼声随笔
新春长假期后，市况仍然表现理想，即将于本周三公布的《财政预算案》，料对整体楼市有更深远的刺激，虽然市场预期《预算案》对楼市着墨不多，尤以近日楼市表现相对理想，相信当局不会再出「甜椒」力谷楼市，反而让其自然调节及发展。不过，在《预算案》公布前夕，新盘及二手楼却有不俗表现，买家入市意向坚定，当中以租客及上车客的比例较明显，预期本周楼市的表现更进取。 　　市场气氛持续好转，楼市小阳春亦已提早来临，
2026-02-24 02:00 HKT
楼声随笔