张日强 - 群盘上力势掀新一轮混战 | 楼声随笔

整体楼市气氛明显好转，新盘及二手楼市场都表现不俗，发展商更部署于《财政预算案》后推盘应市，由于新盘数目不少，料会引起新一轮混战，相信发展商开价都会相对审慎，目前市场上至少有4至5个新盘部署出击，尤其铁路上盖新盘更准备得如火如荼，还未计算同区货尾盘有机会推出截击，预期新盘的开价将极具竞争力。



受到市况好转刺激，尤其楼市小阳春已提早来临，新盘更连番取得热卖的实况，其中西沙大盘更引领到大批客源涌出来，受到新盘连番热销带动，各大发展商近日已先后为旗下新盘软销及推广，并部署本周及下周乘旺势推盘出击，由于目前市场上已有4至5个新盘部署于极短期推出应市，虽然近日楼市表现向好，新盘更连番取得热销的实况，惟市场上始终有多个新盘已看准这段时间推出，特别是于《财政预算案》尘埃落定后，趁机一举抢闸群起出击。由于新盘类别较多，加上区内亦有货尾盘有机会同时推出截击抢客，相信发展商推盘时都会采取较审慎策略，开价亦会倾向保守或稍低市价抢攻，以便力吸市场客路客源。



事实上，楼市表现已回勇，发展商旗下新盘将于本周至下周陆续上载楼书或开价，由于新盘众多，加上户型多元化，用家及投资者都十分关注楼盘的最新动向，相信投资动力将较之前更积极，为力吸引各路客源，预期新盘的开价将极具竞争力，并掀起新一轮混战。



张日强