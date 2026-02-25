陈永陆 - 丰盛生活具防守性 | 陆叔讲股

丰盛生活服务（331）是香港综合生活服务供应商，业务分为三大分部：物业及设施管理、城市必须服务（包括清洁、除虫、保险、技术支援、环保及保安事件服务）以及机电工程。根据Frost & Sullivan于2025年9月发表的报告，公司于香港市场领导地位稳固，在多个子行业排名第一或第二（排除发展商附属公司）。公司刚公布截至2025年底的上半年业绩，受E&M分部项目延迟影响，收入下降8%至37.77亿元；毛利微降1.4%至5.17亿元，毛利率维持13.7%；股东应占溢利下滑11%至2.16亿元。



现金流稳健 财务具弹性



值得留意是，公司多元化缓解下滑压力，城市必须服务贡献核心盈利53%，物业及设施管理20%，机电工程27%。期内，尽管机电工程收入下降27%至10.34亿元，核心盈利下降31%至0.6亿元，主要受香港项目延迟及内地项目进展影响，但手上有逾190份合约，获授合约22.06亿元，剩余工作80.18亿元（上升25%），受益北部都会区机会。优化成本结构及追收变更定单（VO claims）以提升盈利。整体新合约获授39亿元，投标额439.69亿元，定单250亿元，剩余工作总额151.82亿元（上升4%），相当于约2年收入，提供强劲可见度。公司生态系统促进跨销售，驱动有机增长。



物业及设施管理方面，期内收入上升1%至3.54亿元，核心盈利上升2%至0.46亿元。手上有逾300份合约，获授合约0.88亿元，剩余工作16.38亿元，上升4%。此外，城市必须服务方面，期内收入上升3%至23.89亿元（CAGR 15%），核心盈利上升1%至1.19亿元（CAGR 8%）。其中，EV业务31个项目涵盖5500车位，开发FioTec智能系统；系统保安及事件上升17%至3.91亿元，逾500份合约，提供64个大型活动服务，上升23%。



丰盛生活服务从中期业绩可见，现金流极稳健，现金及银行结余增至7.63亿元。总资产升至43.95亿元，总权益增10.4%至13.93亿元。银行融资额达30.6亿元，其中未动用17.56亿元，债务到期分布均衡，零净负债率提供强大财务弹性，为未来并购作准备。



公司宣派中期股息每股18.9港仙，派息比率40.2%。自IPO以来总股息每股3.383元，占IPO价格123%。股息相对现价5.5元，约6.7厘，在波动市况下具防守性。再者，其高累积定单（152亿元）、高息及多元化亮点突出，从历史来看，公司2017至2025财年收入年均复合增长率（CAGR）达10%，盈利CAGR 13%，EPS CAGR 12%，反映长期增长轨迹，相信继续是投资者的好选择。



资深独立股评人

陈永陆