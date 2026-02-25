Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陈永陆 - 丰盛生活具防守性 | 陆叔讲股

陆叔讲股
陆叔讲股
陈永陆
16小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

丰盛生活服务（331）是香港综合生活服务供应商，业务分为三大分部：物业及设施管理、城市必须服务（包括清洁、除虫、保险、技术支援、环保及保安事件服务）以及机电工程。根据Frost & Sullivan于2025年9月发表的报告，公司于香港市场领导地位稳固，在多个子行业排名第一或第二（排除发展商附属公司）。公司刚公布截至2025年底的上半年业绩，受E&M分部项目延迟影响，收入下降8%至37.77亿元；毛利微降1.4%至5.17亿元，毛利率维持13.7%；股东应占溢利下滑11%至2.16亿元。

现金流稳健  财务具弹性

　　值得留意是，公司多元化缓解下滑压力，城市必须服务贡献核心盈利53%，物业及设施管理20%，机电工程27%。期内，尽管机电工程收入下降27%至10.34亿元，核心盈利下降31%至0.6亿元，主要受香港项目延迟及内地项目进展影响，但手上有逾190份合约，获授合约22.06亿元，剩余工作80.18亿元（上升25%），受益北部都会区机会。优化成本结构及追收变更定单（VO claims）以提升盈利。整体新合约获授39亿元，投标额439.69亿元，定单250亿元，剩余工作总额151.82亿元（上升4%），相当于约2年收入，提供强劲可见度。公司生态系统促进跨销售，驱动有机增长。

　　物业及设施管理方面，期内收入上升1%至3.54亿元，核心盈利上升2%至0.46亿元。手上有逾300份合约，获授合约0.88亿元，剩余工作16.38亿元，上升4%。此外，城市必须服务方面，期内收入上升3%至23.89亿元（CAGR 15%），核心盈利上升1%至1.19亿元（CAGR 8%）。其中，EV业务31个项目涵盖5500车位，开发FioTec智能系统；系统保安及事件上升17%至3.91亿元，逾500份合约，提供64个大型活动服务，上升23%。

　　丰盛生活服务从中期业绩可见，现金流极稳健，现金及银行结余增至7.63亿元。总资产升至43.95亿元，总权益增10.4%至13.93亿元。银行融资额达30.6亿元，其中未动用17.56亿元，债务到期分布均衡，零净负债率提供强大财务弹性，为未来并购作准备。

　　公司宣派中期股息每股18.9港仙，派息比率40.2%。自IPO以来总股息每股3.383元，占IPO价格123%。股息相对现价5.5元，约6.7厘，在波动市况下具防守性。再者，其高累积定单（152亿元）、高息及多元化亮点突出，从历史来看，公司2017至2025财年收入年均复合增长率（CAGR）达10%，盈利CAGR 13%，EPS CAGR 12%，反映长期增长轨迹，相信继续是投资者的好选择。

资深独立股评人
陈永陆

最Hit
财政预算案2026．持续更新︱陈茂波早上11时公布预算案 热传「派糖」措施一览 公务员加薪有望？
01:46
财政预算案2026｜库房转亏为盈倒赚29亿 「派糖」力度增 下年度综合盈余预计为221亿
政情
5小時前
观塘警署23岁女督察吞枪当场死亡 周一鸣到场了解事件
00:47
观塘警署23岁女督察吞枪当场死亡 周一鸣到场了解及慰问死者家人
突发
8小時前
财政预算案派糖懒人包｜退税上限3000元兼宽减差饷 子女及供养父母免税额齐加 生果金出双粮
01:46
财政预算案2026派糖懒人包｜退税上限3000元兼宽减差饷 子女及供养父母免税额齐加 生果金出双粮
社会
4小時前
房协举行「跨代共融在房协」启动礼暨乙明邨跨代共融游乐空间开幕典礼
03:00
跨代共融在房协　全方位提升社区幸福感
社会资讯
2026-02-23 08:00 HKT
财政预算案2026︱电动车「一换一」取消 无税务宽减车价贵几多？即睇热门车款现价比较
02:14
财政预算案︱电动车「一换一」取消 无税务宽减贵几多？即睇热门车款比较 Tesla/BYD/丰田
社会
5小時前
游飚离世丨游飚遗下11岁女儿 妻心碎发文：我的巨人倒下了 黄文标忧孤儿寡母陷困境朋友圈发起筹款
01:48
游飚离世丨游飚遗下11岁女儿 妻心碎发文：我的巨人倒下了 黄文标忧孤儿寡母陷困境朋友圈发起筹款
影视圈
3小時前
财政预算案2026︱为何不派消费券？ 陈茂波：消费意欲有改善 非合适时间推
财政预算案2026︱「派糖」措施涉220亿 比去年多1.8倍 为何不派消费券？ 陈茂波：非合适时间推
政情
2小時前
前TVB「御用烂仔」游飚猝逝终年57岁 好友黄文标叫救护车 送院前已呈半昏迷状态
01:48
前TVB「御用烂仔」游飚猝逝终年57岁 好友黄文标叫救护车 送院前已呈半昏迷状态
影视圈
10小時前
电动车「一换一」取消！须赶及3.31尾班车 否则失最高$17万税务宽减
01:07
财政预算案2026︱电动车「一换一」3.31后取消！须赶及尾班车 否则失最高$17万税务宽减
社会
4小時前
财政预算案2026前瞻︱一文看清各方消息、八大焦点 「派糖」力度料增 消费券、电动车一换一冻过水？
03:01
财政预算案2026前瞻︱一文看清8大焦点 退税差饷有望提高？消费券、电动车一换一冻过水
社会
2026-02-24 17:02 HKT
更多文章
陈永陆 - 健倍苗苗高息吸引 | 陆叔讲股
　　在内地跨境电商竞争加剧、香港零售市场持续承压情况下，健倍苗苗（2161）已交出一份稳健且超市场预期的中期业绩报告。截至2025年9月30日止6个月，公司收入达4.296亿元，按年增长7.7%；毛利2.536亿元，大升23.2%；经营溢利1.506亿元，增长23.8%；母公司股东应占溢利1.15亿元，增长20%；每股基本盈利14.12仙。值得一提的是，中期股息每股9.75仙，按年大幅增加77.3
2026-02-11 02:00 HKT
陆叔讲股