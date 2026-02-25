大行晨报 - 纽元显现双顶形态 酝酿调整压力｜大行晨报

美国周一公布12月份工厂定单环比下降0.7%，未能达到1.1%的预期增幅，此前为2.7%的增长。另外，美联储理事克里沃勒表示支持降息25个基点，理由是劳动市场疲软的迹象。他指出，劳动需求下降的速度快于劳动供应，这表明就业状况的疲软可能会持续。据CME FedWatch tool，市场预计美联储在3月会议上维持利率不变的概率为96%，降息25个基点的概率已降至4%。到6月，累计降息25个基点的概率约为47%，显示市场对年中降息的预期仍在，但较此前已明显后移和收敛。



美元周一先跌后回升，美国最高法院推翻总统特朗普关税计划后，投资者正评估混乱的政策前景。特朗普随即宣布将临时关税上调至15%，但新措施的法律基础薄弱，且未来需经国会批准，引发更多不确定性。政策混乱加剧或加速「去美元化」，对美元构成利空。



欧洲方面，周一公布数据显示，德国2月Ifo商业景气指数升至88.6，为2025年8月以来最高水准，略高于市场预期的88.4，显示欧洲最大经济体的动能正在改善。衡量当前状况的指数从85.7升至86.7，而预期指数从89.6升至90.5，反映出对未来几个月的前景日益乐观。欧罗兑美元自1月份大幅上扬后，来到2月份波幅正逐步收窄，而且较明显是波动区域正一直下移，并形成一道下降趋向线至今位于1.1820水准，连同25天平均线1.1840将可作为一重要参考，若后市汇价可上破此区，或可望扭转近期的疲弱态势；延伸位置料为1.1930及1.20关口。反观下方则以1.1740为短期支撑依据，再而下破，则估计欧罗仍会延续这段弱势下行趋势，其后可看至100天平均线1.1690及1.16，进一步看至250天平均线1.1550及1.15关口。



纽元兑美元周一先升后回跌，尽使新西兰发布了强于预期的消费数据，但未能对汇价给予实质支撑。新西兰第4季零售销售环比增长0.9%，高于0.6%的市场共识预期，但低于前一季度录得的1.9%的增幅；剔除汽车的零售销售在同期上升1.5%，此前为1.2%的增幅，确认了国内需求的韧性，特别是在可自由支配支出方面。新西兰央行上周如预期将官方现金利率维持在2.25%不变，并表示货币政策将保持宽松，因为预计通胀将在未来一年回到目标区间的中点。市场仅预期到年底会有限的收紧，故在利率方面给予纽元的支撑有限。



从技术图表所见，纽元兑美元上月底在0.61关口遇阻力后，汇价正缓步走低，目前已见呈一组双顶形态，两个顶部分别为1月29日高位0.6094及2月12日高位0.6077；再者，RSI及随机指数正在回落下行，4天平均线下破9天平均线，预示纽元兑美元仍有机会作进一步下试。当前支撑先会回看0.5930及200天平均线0.5870，其后则看0.58及0.57，以至参考0.5610水准。阻力位料为0.6080，去年7月1日高位0.6122则为较大目标参考，进一步看至0.62以至0.64关口。



英皇金融集团业务总裁

黄楚淇

