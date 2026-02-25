大行晨报 - 现货黄金仍可追入｜大行晨报

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

16小時前
　　近期美国最高法院驳回总统特朗普去年引述《国际紧急经济权力法》实施的对等关税。特朗普随即展开反击，宣布将对全球贸易伙伴再额外加征10%的关税，而随后又将关税上调至15%，并宣布在未来五个月发起更多进口调查。消息刺激环球避险情绪再度升温，资金再度流入避险资产黄金。笔者曾于2月13日在本刊专栏提醒投资者，金价在高位整固后仍有望向上，当时指出现货金价若能成功突破每盎司5092美元，我们将会上调2026年金价的全年目标。今年1月底金价曾出现大幅度回调，于高位约每盎司5595美元跌至低见每盎司4402.97美元。进入2月以来，现货金价经过一轮的整固，重新形成新一轮的上升轨道，执笔之时正于每盎司5177美元上落。

　　特朗普关税政策加上中东地缘政治局势持续不明朗之际，我们仍然维持对金价年内看好的观点不变。环球央行将持续储存黄金，交易所交易基金（ETF）资金流入亦将会增强。如果下半年美国联储局继续减息，及美国与各国的的政治不确定性都有望支撑金价升势。华尔街大行瑞银表示，金价有可能达到每盎司7200美元。笔者认为，金价现在已出现明显突破，有望挑战两轮目标价，分别是每盎司5600美元和6100美元。不过，黄金无疑属高风险投资类别，投资者亦需要订下止蚀水平，我们将现货金价三个支撑位设定为每盎司4842、4655及4404美元。这三组数字是本轮调整开始出现后的上升三角的三个短线底部，可作为金价的止蚀参考。若不幸跌破每盎司4404美元，即代表金价本轮反弹完结续寻底，投资者需小心衡量风险。

光大证券国际产品开发及零售研究部

