朱红 - 阿里反弹 留意「25993」 | 窝轮热炒特区

券商研报指，中国科技创新持续推进，在AI领域的发展最为显著，包括阿里、字节等科企均展现出顶级模型性能，并预期中国股市将转向「配置」思维。阿里巴巴（9988）股价低位反弹，回升至152元附近整固。投资者如看好阿里，可留意阿里认购证「25993」，行使价168.98元，实际杠杆5倍，今年8月到期。如看淡阿里，可留意阿里认沽证「21943」，行使价144.9元，实际杠杆5倍，今年6月到期。



小米（1810）持续于市场进行回购，上周五斥资逾1.5亿元回购逾428万股，累计回购约2.42亿股，占0.94%股权。小米表现向好，升至36.5元附近整固。如看好小米，可留意小米认购证「24846」，行使价46.88元，实际杠杆6倍，今年7月到期。如看淡小米，可留意小米认沽证「23123」，行使价29.86元，实际杠杆6倍，今年7月到期。



紫金高位整固 敲「25735」



市场关注美国关税政策进展，加上中东政局再趋紧张，避险资金流入贵金属市场，金价连日于5000美元之上整固。紫金矿业（2899）显著造好，升至45元附近高位整固。如看好紫金，可留意紫金认购证「25735」，行使价60.04元，实际杠杆5倍，明年7月到期。如看淡紫金可留意认沽证「24709」，行使价28.99元，实际杠杆4倍，今年7月到期。



