朱红 - 阿里反弹 留意「25993」 | 窝轮热炒特区

朱红
21小時前
　　券商研报指，中国科技创新持续推进，在AI领域的发展最为显著，包括阿里、字节等科企均展现出顶级模型性能，并预期中国股市将转向「配置」思维。阿里巴巴（9988）股价低位反弹，回升至152元附近整固。投资者如看好阿里，可留意阿里认购证「25993」，行使价168.98元，实际杠杆5倍，今年8月到期。如看淡阿里，可留意阿里认沽证「21943」，行使价144.9元，实际杠杆5倍，今年6月到期。

　　小米（1810）持续于市场进行回购，上周五斥资逾1.5亿元回购逾428万股，累计回购约2.42亿股，占0.94%股权。小米表现向好，升至36.5元附近整固。如看好小米，可留意小米认购证「24846」，行使价46.88元，实际杠杆6倍，今年7月到期。如看淡小米，可留意小米认沽证「23123」，行使价29.86元，实际杠杆6倍，今年7月到期。

紫金高位整固 敲「25735」

　　市场关注美国关税政策进展，加上中东政局再趋紧张，避险资金流入贵金属市场，金价连日于5000美元之上整固。紫金矿业（2899）显著造好，升至45元附近高位整固。如看好紫金，可留意紫金认购证「25735」，行使价60.04元，实际杠杆5倍，明年7月到期。如看淡紫金可留意认沽证「24709」，行使价28.99元，实际杠杆4倍，今年7月到期。

重要声明：本资料由香港证券及期货事务监察委员会持牌人中银国际亚洲有限公司（「本公司」）发出，其内容仅供参考，惟不保证该等资料绝对正确，亦不对由于任何资料不准确或遗漏所引起之损失负上责任。本资料并不构成对任何投资买卖的要约，招揽或邀请，建议或推荐。认股证/界内证/牛熊证属无抵押结构性产品，构成本公司（作为发行人）而非其他人士的一般性无抵押合约责任，倘若本公司无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。过往的表现并非未来表现的指标。认股证/界内证/牛熊证价格可跌可升，并可在到期时或到期前会变成毫无价值，引致投资全盘损失。投资前，投资者应仔细参阅有关上市档（及任何该档之附录）及有关补充上市档所载认股证/界内证/牛熊证的详情（包括风险因素），充分了解产品性质及风险，考虑投资是否适合阁下的个别情况，如有需要，应咨询专业顾问。中银国际证券有限公司为认股证/界内证/牛熊证之流通量提供者，亦可能是港交所唯一为中银国际亚洲有限公司认股证/界内证/牛熊证提供买卖报价者。

中银国际股票
衍生产品董事
笔者为证监会持牌人
