闻风至 - 联想控股收成期至可低吸 | 鲜股落镬

受美国法院否决对等关税的好消息刺激，港股于大年初七大爆发，恒生指数最多升达743点报27156点；收报27081点，升668点，重上两万七关。北水仍未至，全日成交金额仅微升至1729.6亿元。



谈到联想控股（3396），市场往往只会自然联想到旗下核心业务联想集团（992）。但却忽略了联想控股是一间横跨科技、金融、农业食品、医疗健康与产业投资的多引擎平台企业，这些板块在「新质生产力」成为国策重心后，正迎来上市加速期。随着港股新股市场回暖、估值环境改善，对联想控股而言，这或许正是布局多年期待已久的收成时刻。



于2025年上半年，联想控股录得纯利6.99亿元人民币，按年大增1.45倍，主要受惠于联想集团旗下AI电脑产品快速增长所推动，同时卢森堡国际银行的业绩表现亦见改善迹象。



以联想集团为代表的科技板块仍是系内最受关注的增长引擎，联想集团刚公布第3季财季剔除重组费用及其他非现金项目影响后，按非香港财务报告准则计，上季经调整盈利5.89亿美元，按年增长36%。期内，个人电脑业务市占率升1个百分点至25.3%，智能手机销量创新高。



联想以外业务（非PC业务）却是联想控股估值落差最大的地方，联想控股透过旗下两大平台——弘毅投资（PE）与君联资本（VC）——持续投资具潜力的科技与产业升级项目。这两大平台长期深耕生物医药、高端制造、新材料与人工智能等新质生产力核心领域，累计投资企业超过数百间，是国内最成熟的双平台投资体系之一。



近年港股新股市场逐步回暖，去年更出现多只爆升新股，为联想控股的投资组合提供了更理想的上市窗口，有助被投企业在公开市场取得更佳估值，从而释放投资组合的潜在价值。



另一个焦点是集团旗下新材料业务联泓新科，联泓新科去年业绩录得强劲增长，第3季度录得纯利按年升90.9%，该股于A股市场在过去一年已累升45.74%，市值接近270亿元人民币，这些价值却未见反映在联想控股股价上。



联想控股现价仅相当于市帐率0.36倍水平，每股资产净值高达24.54元，具备大追资产净值的上升空间。



闻风至