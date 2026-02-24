Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

张日强 - 预算案前夕新盘二手连录成交 | 楼声随笔

张日强
21小時前
新春长假期后，市况仍然表现理想，即将于本周三公布的《财政预算案》，料对整体楼市有更深远的刺激，虽然市场预期《预算案》对楼市着墨不多，尤以近日楼市表现相对理想，相信当局不会再出「甜椒」力谷楼市，反而让其自然调节及发展。不过，在《预算案》公布前夕，新盘及二手楼却有不俗表现，买家入市意向坚定，当中以租客及上车客的比例较明显，预期本周楼市的表现更进取。

　　市场气氛持续好转，楼市小阳春亦已提早来临，令到新盘及二手楼的成交量明显突出，除了投资客四出寻觅笋盘外，更录得大手客「圈货」全层的实况，此外，上车客亦成为主要客源，亦有新盘向隅客回流二手市场寻觅笋盘，最为特别的陆续出现了租客变买家的实况，由于租金持续升温，不愿挨贵租的租客更把握时机加快入市步伐，租转买的实况亦明年增加了不少，反映在《预算案》前夕，楼市亦录得不俗的表现，当中更有偷步入市的个案，相信在《预算案》尘埃落定后，楼市交投量将更趋旺盛。

　　事实上，单在过去一周期间，就算适逢新春长假期，整体楼市气氛好转，新盘及二手楼市场表现瞩目，当中尤以新盘及货尾盘最受市场大手投资客追捧，预期《财政预算案》公布后，各大发展商将会把握近期的旺势推盘应市，料短期内群盘将乘势出击，以便力吸市场上各路客源。

