伍礼贤 - 东鹏饮料具新增长曲线｜开工前落盘/头条名家本周心水

东鹏饮料（9980）为内地知名功能饮料企业，以销售功能饮料及能量饮料产品为主，旗下功能饮料企业，收入增速在全球前20大上市软饮企业中位列第一，行业龙头地位显著，料可从行业的急速增长中受惠。



「东鹏特饮」产品于2022年至2024年收入年复合增长率达27.3%；更于偏高基数下于去年首3季收入取得按年19.4%增长，反映公司基本盘依旧稳固。至于「东鹏补水啦」产品近年迅速崛起，去年首3季收入取得按年134.8%增长，有望成第二增长曲线推动业绩二次增长。截至2025年9月30日，公司覆盖全国超过430万个终端销售网点，实现内地近100%地级市覆盖，有助持续提升产品舖市率和优化产品陈列以增加可见度及渗透率。



可考虑在250元吸纳，目标价275元，跌穿230元离场。



本人为证监会持牌代表，本人没有持有上述股份​​。



光大证券国际证券策略师

伍礼贤

