大行晨报 - 澳元未能突破0.71阻力｜大行晨报

上周美国最高法院裁定美国总统特朗普依据紧急权力实施的关税措施缺乏国会授权，随后特朗普表示将通过其他贸易法律框架推进新的15%全球关税计划。美国政策反复加剧市场对贸易前景与全球增长的担忧情绪，从而削弱美元表现。美元周一明显低开，但自欧洲时段开始逐步扳回跌幅。美国与伊朗之间以及俄罗斯与乌克兰之间重新出现的地缘政治紧张局势，削弱了投资者的信心，使美元仍见受到支撑。



澳元兑美元走势，技术图表所见，近日汇价多番在0.71水平遇阻，包括刚在周一的高位亦只在0.7112；虽然未至于出现显著回调，但亦要留意一旦跌破近日区间，这将是出现大幅回吐的警号。再者，RSI及随机指数亦自严重超买区域出现明显回调，预料澳元兑美元正酝酿回吐压力。当前较近支持先会参考0.70，同时亦为25天平均线位置，再而看至0.6860及



0.6760，关键指向0.67水准。至于阻力继续会留意0.71水平，下一级参考2023年2月高位0.7158以至0.7280，较大阻力料为0.74。



英国方面，上周公布数据显示，英国1月零售销售环比增长1.8%，远高于前值0.4%及市场预期0.2%；同比增长4.5%，同样超出预期。与此同时，标普全球英国2月综合采购经理人指数从1月份的53.7上升至53.9，为2024年4月以来的最高水准。数据表明英国消费动能仍具韧性，为英镑提供支撑。不过，此前公布的英国就业和通胀数据，则支持英伦银行下个月降息的预期，促使英镑上周向下。上周英镑兑美元低见至1.3433，上周五尾盘见至1.3480水平附近，到本周一高开于1.3530上方，只是其后又逐步回落至1.35水平下方。



英镑兑美元上周持续走低，在周初下破三角形态底部，技术上洐生较激烈的调整压力，纵然本周出现反扑，但受限于50天平均线。此前，10天平均线刚下破25天平均线，亦示意英镑中短期仍呈偏软发展。预计支持位仍会关注1.3430以至1月低位1.3329，进一步看至1.3170及1.30关口。阻力位回看50天平均线1.3540及25天平均线1.3615，较大阻力预料为1.3720及1.3820水平。



英皇金融集团业务总裁

黄楚淇

