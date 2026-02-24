Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大行晨报 - 日圆短线料续软｜大行晨报

大行晨报
大行晨报
大行晨报
21小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

　　美国劳动力市场稳固，为联储局短期内维持利率不变提供空间。数据显示美国最新申领失业救济金人数减少2.3万人，跌至20.6万人，低于市场预期的22.5万人。明尼亚波利斯联储银行总裁卡什卡利表示，美国劳动力市场仍相当强韧，联储局已接近实现充分就业和稳定物价两大目标。利率期货显示，市场预计联储局6月会议前最少减息0.25厘的机会低于一半。若美国经济持续稳健、通胀仍具黏性，美元可能保持强势，但若数据转弱，市场将调整对高利率维持时间的预期，导致美元承压。技术上，美汇指数早前回稳，曾于上周反弹至98水平，但未能企稳于50天线之上，预计短线将横盘震荡为主。

　　另外，联储局1月会议纪录显示，委员会多数成员对减息持谨慎态度，若通胀持续高于2%，加息仍是选项。消息料支撑美汇指数回落空间有限。日本方面，1月全国通胀（CPI）温和上涨，整体1.5%低于前值2.1%，剔除生鲜食品的核心CPI为2%，通胀压力减弱，削弱了短期日本央行加息预期。美元兑日圆当前走势由美元强势与日圆温和通胀预期共同影响，美元兑日圆短期偏强格局仍在。从技术上看，美元兑日圆上周在152.27至155.64区间水平徘徊，50天移动平均线155.9水平为下一个阻力位。在日本加息预期减弱之下，美元兑日圆短线不排除再度上试50天线，若成功上试该水平，下一高位料将为157水平。

光大证券国际产品开发及零售研究部

最Hit
财政预算案2026前瞻︱一文看清各方消息、八大焦点 「派糖」力度料增 消费券、电动车一换一冻过水？
03:01
财政预算案2026前瞻︱一文看清8大焦点 退税差饷有望提高？消费券、电动车一换一冻过水
社会
6小時前
本港宽频市场爆新春减价战 大送router及现金券等 「可较官方定价更低」
本港宽频市场爆新春减价战 大送router及现金券等 「可较官方定价更低」
投资理财
17小時前
爆发彩票争夺战的OK便店店。Google Maps
彩票争夺战 | 顾客弃买彩票中亿元 店经理下班秒买走 OK提诉讼争夺
即时国际
10小時前
港珠澳大桥生日免费游！全程140分钟深度观光 登蓝海豚岛打卡 附港澳居民预约步骤
港珠澳大桥生日免费游！全程140分钟深度观光 登蓝海豚岛打卡 附港澳居民预约步骤
好去处
8小時前
点心纸唔系咁填？00后饮茶「打剔再画圈」爆世代战 网民：90后睇到血压高｜Juicy叮
点心纸唔系咁填？00后饮茶「打剔再画圈」爆世代战 网民：90后睇到血压高｜Juicy叮
时事热话
6小時前
《中年好声音》索爆评审海儿旧照被疯传 样貌身材被质疑判若两人 女神亲回：再样衰啲都有
《中年好声音》索爆评审海儿旧照被疯传 样貌身材被质疑判若两人 女神亲回：再样衰啲都有
影视圈
5小時前
第28批八达通5.23起失效！逾期换卡要支付额外行政费 即睇2大免费更换方法
第28批八达通5.23起失效！逾期换卡要支付额外行政费 即睇2大免费更换方法
生活百科
2026-02-23 19:15 HKT
千人斩女网红 | 无套「大战400人」挑战后宣布怀孕　用一方法即可锁定生父
千人斩女网红 | 无套「大战400人」挑战后宣布怀孕　用一方法即可锁定生父
即时国际
2026-02-23 19:10 HKT
财政预算案2026︱电动车一换一传取消 代理各出奇招：营业至凌晨、收$100订金保优惠价
01:16
财政预算案2026︱电动车一换一传取消 代理各出奇招：营业至凌晨、收$100订金保优惠价
社会
6小時前
六合彩︱800万头奖今晚搅珠 即睇十大幸运号码
六合彩︱800万头奖搅珠结果出炉 入嚟对冧巴！
社会
1小時前
更多文章
大行晨报 - 澳元未能突破0.71阻力｜大行晨报
　　上周美国最高法院裁定美国总统特朗普依据紧急权力实施的关税措施缺乏国会授权，随后特朗普表示将通过其他贸易法律框架推进新的15%全球关税计划。美国政策反复加剧市场对贸易前景与全球增长的担忧情绪，从而削弱美元表现。美元周一明显低开，但自欧洲时段开始逐步扳回跌幅。美国与伊朗之间以及俄罗斯与乌克兰之间重新出现的地缘政治紧张局势，削弱了投资者的信心，使美元仍见受到支撑。 　　澳元兑美元走势，技术图表
21小時前
大行晨报