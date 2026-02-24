大行晨报 - 日圆短线料续软｜大行晨报

美国劳动力市场稳固，为联储局短期内维持利率不变提供空间。数据显示美国最新申领失业救济金人数减少2.3万人，跌至20.6万人，低于市场预期的22.5万人。明尼亚波利斯联储银行总裁卡什卡利表示，美国劳动力市场仍相当强韧，联储局已接近实现充分就业和稳定物价两大目标。利率期货显示，市场预计联储局6月会议前最少减息0.25厘的机会低于一半。若美国经济持续稳健、通胀仍具黏性，美元可能保持强势，但若数据转弱，市场将调整对高利率维持时间的预期，导致美元承压。技术上，美汇指数早前回稳，曾于上周反弹至98水平，但未能企稳于50天线之上，预计短线将横盘震荡为主。



另外，联储局1月会议纪录显示，委员会多数成员对减息持谨慎态度，若通胀持续高于2%，加息仍是选项。消息料支撑美汇指数回落空间有限。日本方面，1月全国通胀（CPI）温和上涨，整体1.5%低于前值2.1%，剔除生鲜食品的核心CPI为2%，通胀压力减弱，削弱了短期日本央行加息预期。美元兑日圆当前走势由美元强势与日圆温和通胀预期共同影响，美元兑日圆短期偏强格局仍在。从技术上看，美元兑日圆上周在152.27至155.64区间水平徘徊，50天移动平均线155.9水平为下一个阻力位。在日本加息预期减弱之下，美元兑日圆短线不排除再度上试50天线，若成功上试该水平，下一高位料将为157水平。



光大证券国际产品开发及零售研究部