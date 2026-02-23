朱红 - 阿里见近月低 吼「21943」 | 窝轮热炒特区

据报开发Kimi智能模型的中国人工智能初创公司月之暗面有意额外融资，新一轮融资目标估值为100亿美元，据指阿里、腾讯等现有投资者承诺向本轮最新融资首批资金投入超过7亿美元。阿里巴巴（9988）股价连日偏软，上周五曾跌至147.1元，再创个多月新低。如看好阿里可留意认购证「23843」，行使价199.98元，实际杠杆5倍，今年9月到期。如看淡阿里可留意认沽证「21943」，行使价144.9元，实际杠杆5倍，今年6月到期。



券商研报指，华虹半导体（1347）产品组合与规模持续改善，认为公司在维持高产能利用率及加快12英寸产品组合方面执行良好，惟目前股价估值偏高。华虹股价仍受制于10天线，曾跌至93.9元创个多月新低。如看好华虹可留意认购证「26139」，行使价153元，实际杠杆3倍，今年8月到期。如看淡华虹可留意认沽证「23690」，行使价34.7元，实际杠杆3倍，今年9月到期。



重要声明：本资料由香港证券及期货事务监察委员会持牌人中银国际亚洲有限公司（「本公司」）发出，其内容仅供参考，惟不保证该等资料绝对正确，亦不对由于任何资料不准确或遗漏所引起之损失负上责任。本资料并不构成对任何投资买卖的要约，招揽或邀请，建议或推荐。认股证/界内证/牛熊证属无抵押结构性产品，构成本公司（作为发行人）而非其他人士的一般性无抵押合约责任，倘若本公司无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。



中银国际股票

衍生产品董事

笔者为证监会持牌人

朱红