轮商精选 - 优必选造好 留意「25565」 | 窝轮热炒特区

港股上周五于农历新年假期后复市，机械人相关板块成为市场焦点。此前内地春晚节目中数十台人形机械人集体登台表演，展现高难度动作协调与稳定性，获多间国际媒体报道。市场持续观望相关机械人未来应用的场景和以及相关商业化潜力。随着人工智能和自动化需求持续增长，市场普遍预期机械人及智能制造企业或有望受惠于产业升级及消费结构转型。不过，行业竞争、技术升级及全球经济环境变化仍是未来表现的重要变数。



在港上市的相关机械人股份亦受市场关注。优必选（9880）股价上周五盘中曾升逾一成，一度升穿150元关，收市报144.5元。根据资料，公司为仿人机械人制造商，专注于教育、商业及服务场景的高端机器人开发。如继续看好优必选后市走势可参考认购证「25565」，行使价220.2元，实际杠杆约3.2倍，今年7月到期。



摩根大通亚洲上市衍生产品销售部



