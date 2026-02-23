轮商精选 - 优必选造好 留意「25565」 | 窝轮热炒特区

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

　　港股上周五于农历新年假期后复市，机械人相关板块成为市场焦点。此前内地春晚节目中数十台人形机械人集体登台表演，展现高难度动作协调与稳定性，获多间国际媒体报道。市场持续观望相关机械人未来应用的场景和以及相关商业化潜力。随着人工智能和自动化需求持续增长，市场普遍预期机械人及智能制造企业或有望受惠于产业升级及消费结构转型。不过，行业竞争、技术升级及全球经济环境变化仍是未来表现的重要变数。

　　在港上市的相关机械人股份亦受市场关注。优必选（9880）股价上周五盘中曾升逾一成，一度升穿150元关，收市报144.5元。根据资料，公司为仿人机械人制造商，专注于教育、商业及服务场景的高端机器人开发。如继续看好优必选后市走势可参考认购证「25565」，行使价220.2元，实际杠杆约3.2倍，今年7月到期。

摩根大通亚洲上市衍生产品销售部

本资料仅供香港居民或合资格投资者作为资讯参考。本资料所述之结构性产品并无抵押品。如发行人及担保人无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。本页面提供有关结构性产品的资讯由摩根大通证券（亚太）有限公司（「摩根大通」）编制，仅供参考用途，并不构成任何要约、建议、提呈出售或招揽购买任何上述产品，亦并不构成摩根大通或其联属公司进行任何交易之承诺。

