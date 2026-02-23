Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伍一山 - 恒指或再试25000支持 | 有钱图

有钱图
有钱图
伍一山
21小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

龙年首个交易日港股由头跌到尾，恒指上周五低开48点至26657点，随即反弹至全日高位26694点，跌11点，但跌势很快加剧，中段跌至全日低位26356点，下挫349点，最终收报26413点，跌292点，北水缺席下全日成交仅1654亿元。

　　以周线图分析，恒指上周两个交易日累跌153点，低位26356，高位26734。周线技术指标偏淡，10周线（26460）初步失守；MACD牛熊，熊差持续扩大；慢随机指数维持沽货讯号，9周RSI跌至51.98守住中轴。保历加通道进一步收窄，大市维持数月来的横行局面。

　　恒指去年9月开始在25000至27500之间横行，1月下旬一度突破区间顶部高见28056，可惜是假突破，10周线（26460）上周初步失守，20周线（26208）料受考验，此关宜守稳，否则或要再试区间底部25000水平。恒指日线图红盘低收，以大阴烛略为跌破50天线（26420），形势有利淡友，短期若有反弹，10天线（26848）和20天线（26956）料有阻力。

上海电气升破三角形

　　国企指数下挫110点报8959，一周累跌73点。周线图3连阴，技术指标向淡，MACD牛熊，熊差持续扩大；慢随机指数维持沽货讯号，9周RSI跌至44.36，中线向淡，8700支持料受考验。

　　上海电气（2727）升5.59%收报4.72元，光大证券认为美国的缺电问题带来确定性强的长期投资机会，燃气轮机、电力设备、储能均是受益方向。较早前公司发盈喜，预计去年纯利为11亿至13.2亿元人民币，按年大增47%至76%。走势上，其股价去年10月大升至5.71元超买，阴阳烛以「乌云盖顶」展开调整，形成三角形，上周五以大阳烛初步升破三角形降轨阻力，MACD双牛利好，现水平买入，目标价6元，跌破4.4元止蚀。

伍一山

最Hit
房祖名惊传秘婚细节揭人夫身份？与爸爸成龙游米兰 「婚讯」意外曝光疑娶郭富城「旧爱」
房祖名惊传秘婚细节揭人夫身份？与爸爸成龙游米兰 「婚讯」意外曝光疑娶郭富城「旧爱」
影视圈
7小時前
连锁快餐店大家乐奇招杜绝霸位客！网民激赞封「德政」︰当咗茶楼 攞杯水坐成日
连锁快餐店大家乐奇招杜绝霸位客！网民激赞封「德政」︰当咗茶楼 攞杯水坐成日
饮食
2026-02-22 14:40 HKT
港男游日大闹酒店早餐「俾狗都唔食」 结局反转丑态毕露遭网民围插｜Juicy叮
港男游日大闹酒店早餐「俾狗都唔食」 结局反转丑态毕露遭网民围插｜Juicy叮
时事热话
6小時前
房协举行「跨代共融在房协」启动礼暨乙明邨跨代共融游乐空间开幕典礼
03:00
跨代共融在房协　全方位提升社区幸福感
社会资讯
15小時前
旺角汇丰银行内地男涉用假钞及债券 面额逾$6亿 醒目职员揭发报警拘人
突发
7小時前
LUNA SEA鼓手真矢离世终年56岁 奋战第4期大肠癌五年去年揭再患脑瘤 无缘登3月演出
LUNA SEA鼓手真矢离世终年56岁 奋战第4期大肠癌五年去年揭再患脑瘤 无缘登3月演出
影视圈
10小時前
网民热议「全港最佳公屋邨」！交通便利/校网强劲/单位面积大 「这条邨一定没有人反驳」
网民热议「全港最佳公屋邨」！交通便利/校网强劲/单位面积大 「这条邨一定没有人反驳」
生活百科
2026-02-21 17:07 HKT
雷神四月任方厩主帅
雷神四月任方厩主帅
马圈快讯
10小時前
盛传离巢视后街头擘脾！不雅坐姿照疯传 豪迈程度吓坏网民：劲奇怪
盛传离巢视后街头擘脾！不雅坐姿照疯传 豪迈程度吓坏网民：劲奇怪
影视圈
5小時前
大家乐人日限定优惠！一连两日免费派冻/热饮品 全线分店适用
大家乐人日限定优惠！一连两日免费派冻/热饮品 全线分店适用
饮食
12小時前
更多文章
伍一山 - 恒指日线出现死亡交叉 | 有钱图
美股大跌拖累，恒指上周五裂口低开392点至26640，早段反弹至全日高位26774，跌258点，其后跌幅再度扩大，午后初段跌至全日低位26444，大跌588点，收市反弹至26567，下挫465点，全日成交金额增至2576亿元。 　　以周线图分析，恒指上周累升7点，但高开低收呈阴烛，一周低位26444，高位27397。周线技术指标偏弱，MACD牛熊，熊差持续扩大，慢随机指数维持沽货讯号，9RS
2026-02-16 02:00 HKT
有钱图