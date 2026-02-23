伍一山 - 恒指或再试25000支持 | 有钱图

龙年首个交易日港股由头跌到尾，恒指上周五低开48点至26657点，随即反弹至全日高位26694点，跌11点，但跌势很快加剧，中段跌至全日低位26356点，下挫349点，最终收报26413点，跌292点，北水缺席下全日成交仅1654亿元。



以周线图分析，恒指上周两个交易日累跌153点，低位26356，高位26734。周线技术指标偏淡，10周线（26460）初步失守；MACD牛熊，熊差持续扩大；慢随机指数维持沽货讯号，9周RSI跌至51.98守住中轴。保历加通道进一步收窄，大市维持数月来的横行局面。



恒指去年9月开始在25000至27500之间横行，1月下旬一度突破区间顶部高见28056，可惜是假突破，10周线（26460）上周初步失守，20周线（26208）料受考验，此关宜守稳，否则或要再试区间底部25000水平。恒指日线图红盘低收，以大阴烛略为跌破50天线（26420），形势有利淡友，短期若有反弹，10天线（26848）和20天线（26956）料有阻力。



上海电气升破三角形



国企指数下挫110点报8959，一周累跌73点。周线图3连阴，技术指标向淡，MACD牛熊，熊差持续扩大；慢随机指数维持沽货讯号，9周RSI跌至44.36，中线向淡，8700支持料受考验。



上海电气（2727）升5.59%收报4.72元，光大证券认为美国的缺电问题带来确定性强的长期投资机会，燃气轮机、电力设备、储能均是受益方向。较早前公司发盈喜，预计去年纯利为11亿至13.2亿元人民币，按年大增47%至76%。走势上，其股价去年10月大升至5.71元超买，阴阳烛以「乌云盖顶」展开调整，形成三角形，上周五以大阳烛初步升破三角形降轨阻力，MACD双牛利好，现水平买入，目标价6元，跌破4.4元止蚀。



伍一山