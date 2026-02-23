黄德几 - （2525）禾赛受惠机械人产业火旺 | 开工前落盘/头条名家本周心水
禾赛科技（2525）近期受多项利好消息刺激，今年春晚宇树科技两款人形机械人G1与H2成为焦点，上述两款机械人搭载禾赛JT128激光雷达，作为感知核心部件。几十台机械人实时协同表演，背后依赖禾赛JT系列激光雷达低延迟和高精度，反映集团产品于人工智能和机械人领域的优势。截至目前，JT系列累计交付量已突破20万颗，成功应用于多款机械人产品。禾赛产品多元化布局，随着人形机械人产业爆发，激光雷达将成为关键部件，预计将受益于全球机械人市场快速增长。
技术上，其股价上周五急升呈阳烛，走势维持良好，可候212元吸纳，目标看260元，跌穿192元止蚀。
