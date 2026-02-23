闻风至 - 微创机器人具优势可取 | 鲜股落镬

北水继续休战下，港股大年初四复市未能成功高收。恒指最终收报26413点，跌292点。全日成交额仅1653.7亿元。



机械人跳舞再次成为春晚热话，但与之前的不同之处是事件引发了实质的定单增长，或令机械人产品加速落地，而笔者更偏好于微创机器人（2252），因该股的产品是以医疗器械为主，相信具备高壁垒、高毛利与高续航的三大特性。



微创机器人属于微创医疗（853）旗下，背靠中国最大医疗器械集团之一，技术、渠道与医院资源均具备深厚积累。与表演型、服务型机械人不同，医疗机械人属于刚需市场，需求不受经济周期影响。



微创机器人在多个细分领域取得突破，公司旗下腔镜手术机器人Toumai已在多间三甲医院投入常规使用，手术量按季增长，并在泌尿外科、妇科及普外科等场景中累积稳定的临床数据。骨科手术机器人SkyWalker在脊柱及关节置换手术中的应用范围持续扩大，采用率可望逐步提升。



财务改善 续拓海外



同时，公司正加速推进海外注册，布局东南亚、中东及拉美市场，为未来收入来源打开第二增长曲线。截至去年底，其覆盖范围已扩展至逾50个国家及地区，核心产品「图迈」在12个市场获订购超过5台。



微创机器人于年初已发布盈喜，料2025年度经调整净亏损不超过2.4亿元人民币，较上年度的4.82亿元人民币收窄超过50%。集团预计收入较上年度增长约110%至120%。主要因核心产品图迈腔镜手术机器人商业化取得突破性进展，销售增长迅猛，尤其是图迈海外市场拓展成效显著，全年新签海外市场定单逾百台，海外市场销售收入为去年的5倍以上。



从几个角度观察，微创机器人的产品线已经开始呈现「由研发走向商业化」的明确轨迹。临床落地、海外拓展与财务改善的三大因素，均预示集团2026年的业绩值得更看高一线，若核心产品的手术量保持当前增速，海外定单延续扩张，更有望在今年内扭亏。



闻风至