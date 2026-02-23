邓力文 - 好玩是一种赚钱能力 | Exchange²

在今天这个资讯爆炸的世界，懂得「好玩」其实是一种稀缺能力。Trump（美国总统特朗普）一句「公开UFO档案」的贴文，就足以让Polymarket上「2027年前美国是否确认外星生命存在」的赌盘，从约10%急升到近20%，证明只要叙事够猎奇、想像空间够大，再离地的题材都能够被包装成为可交易的风险资产。



UFO都可以赌，关键不在于外星人究竟存不存在，而在于这是否是一个足够「好玩」的故事：有明确的高潮、有情绪张力阴谋论、国安机密、又能在社群里疯传，令大量本来与金融无缘的受众自愿跑进市场。MrBeast的成功，正是把这套逻辑发挥到极致，他懂得把任何平平无奇的主题改造成一个你「非点进去不可」的游戏规则：一分钟送掉一座岛、一百个人困在玻璃房里抽奖，标的并不重要，重要的是玩法本身。



目前Polymarket的收费机制正踩风口位置，好玩又有投机元素。目前Polymarket本质上是一套交易所收费模式透过「选择性收费＋动态费率曲线」的设计。平台主要在加密短期市场与体育赛事引入新费率，而其他多数中长期事件则维持零手续费，用作流量与话题入口。费率并非固定常数，而是依合约价格变动的曲线：在价格接近0.5时费率达到峰值，加密15分钟市场的有效费率最高可接近3%，体育市场则约为0.45%；当价格逼近0或1、事件几乎确定时，手续费则逐步收敛至接近零，以降低临近到期时的边际交易成本。在成交量基础已被2024–2025年的长期零费策略推升至单月数十亿美元后，这套费率机制开始转化为实质现金流：Polymarket目前单周手续费收入已突破108万美元，仅15分钟加密市场即贡献约三分一，使平台得以从过往几近零收入的成长阶段，跻身具备传统交易所级别营收水准的预测市场基础设施。



邓力文