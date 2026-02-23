张日强 - 新春大盘乘旺势群起抢攻 | 楼声随笔

整体楼市气氛好转，新盘及二手楼市场表现理想，由于受到西沙大盘连番开售均报捷刺激，加强了其他发展商的推盘信心，并加快部署推盘步伐，日前更纷纷事先张扬将于农历新年后群起推盘，当中包括最少6至7个全新盘应市，涉及逾4000伙之多，市场极具竞争力，预期发展商都会采取审慎策略，特别是在多个新盘有意于极短期内出击，每个新盘的开价将有一定折让，以便引领各路客源。

新盘短期开价极具竞争力

受到西沙大盘热卖的带动，市场上引领了大批用家及投资者涌出来觅盘，由于市场上仍有不少各行其他客源，部分更于二手市场上选购心仪单位，各大发展商随即为旗下新盘软销，并部署于农历年新后乘旺势出击，以目前新盘部署来看，最少已有7个全新盘有意于极短期内推出应市，以便延续楼市旺势，而即将推出的新盘将以中细价及豪宅主导，基本上已批出预售楼花，故可随时推出应市，相信发展商都会采取较审慎策略，尤其在新盘开价上更具竞争力，只要开价贴市，预期对楼盘的销情将有一定的支持力。



除了新盘频频热卖外，新盘及货尾盘连番取得不少的招标成交，同样亦刺激到二手楼市场有不俗表现，半新盘亦连番造好，市场上更出现短炒个案，一般持货半年至9个月，获利约15%至20%都会顺利易手，上周更录得反价及加价成交的实例，相信是受到新盘热销的刺激，二手市场都随即受到带动，料短期内睇楼及成交量都有升温。



事实上，楼市气氛持续转好，去年整体楼价升幅达3.25%，扭转过去3年的跌势重拾升轨，尤其去年政府推出新房策措施，加上银行连环减息的效应，促使用家及投资者加快入市步伐，当中不乏大手投资客亦趁机加入摩货行动，令新盘及货尾盘等都录得不俗的大手成交，市况急速升温的实况下，发展商已部署加快推盘步伐，并部署于新春后全面出击，尤其日前西沙大盘引领出来的大批客源，发展商都会顺势把握机会于极短期内推盘出击。



