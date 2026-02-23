大行晨报 - 圆汇回调压力减缓｜大行晨报

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

21小時前
　　美元上周五走低，在美国公布12月通胀数据高过市场预期后，美元原本延续过去4日的升势，但美国最高法院裁定总统特朗普的对等关税政策违法后，美元掉头下跌。此外，美国第4季国内生产总值（GDP）环比增长年率仅为1.4%，远低于经济学家预估的3%增速，主要因为政府停摆对资料造成负面影响。

美日利率前景均充斥变数

　　上周五美国最高法院以6比3裁定，特朗普总统依据《国家紧急状态法》实施的广泛关税措施超越其职权，判决该政策无效。特朗普称，最高法院关于他征收的大部分关税违法的裁决是「耻辱」。特朗普还签署了对所有国家征收10%全球关税的命令，对所有国家加征10%关税的措施几乎将立即生效，以取代被美国联邦最高法院认定违法的、此前基于美国《国际紧急经济权力法》征收的大规模关税。

　　日本政府可能于本周公布日本央行审议委员两个空缺人选的提名。这决定将成为观察首相高市早苗在多大程度上容忍进一步加息的关键视窗。据知情人士透露，政府最早将于2月25日向国会提交两位候选人提名，需经众参两院批准。此次提名旨在填补央行9人政策委员会中的两个空缺，审议委员野口旭的任期将于3月底结束，审议委员中川顺子则将于6月退休。

　　上周五公布数据显示，日本1月核心消费者价格指数（CPI）按年上涨2%，合乎市场预期，但较去年12月的2.4%明显放缓，创两年来的最低增速。剔除生鲜食品但包括能源成本的核心CPI涨幅收窄，表明成本推动型通胀压力正在减弱。此外，剔除生鲜食品和能源的CPI按年上升2.6%，为2025年2月以来最低按年涨幅。通胀放缓可能使日本央行关于何时加息的决策变得更复杂。

　　美元兑日圆上周持续回升，上周五曾升见至155.65，但随后回吐涨幅至155水准附近。汇价本月中旬于152水准上方位置触底，2月12日低位152.26，1月27日低位152.09，在技术上似乎筑起了一组双底形态，再者，RSI及随机指数亦为向上，可望美元兑日圆短线仍见上涨空间。较近阻力先留意50天平均线156 及157.20，再而指向157.80及158.50，下个关键为159.50至160区域。较近支持料为154.50及153，再而继续留意152及151水准，其后将会关注150.50及250天平均线149.80水准。

英皇金融集团业务总裁
黄楚淇
 

大行晨报 - 纽元短线料再下一城｜大行晨报
　　美国1月新增非农就业人数创逾一年来新高，失业率亦意外下降。数据显示，1月非农就业职位增加13万个，市场原本预期仅增加7万个，失业率为4.3%，亦低于市场预期的4.4%。彭博利率期货显示，市场充分消化了联储局下一次减息时间点，从此前的6月推后至7月。美国将于本周五公布个人消费支出物价指数（PCE），该数据经常被市场用来衡量美国国内通胀水平，市场预期12月核心PCE将按年上升3%，较前值有所回暖。
2026-02-20 02:00 HKT
大行晨报