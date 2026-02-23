刘伟利 - 当代码不再稀缺 | 巨B讲投资

过去十年，科技股凭借一行行代码创造了惊人财富，软件公司毋须厂房设备，仅靠数位产品就能席卷全球。然而，这个「代码为王」的时代，正在悄然退潮。未来的投资逻辑，将围绕「硬资产」重新展开——不是科技不再重要，而是当代码变得唾手可得时，真正稀缺的，终将回归那些看得见、摸得着、无法被无限复制的实物资源。



人工智能的普及，正在彻底改写游戏规则。曾经，一套独家演算法或一个创新软件，足以筑起宽阔的护城河；如今，AI能以前所未有的效率生成和优化代码，技术复制的成本趋近于零。这意味着，软件产业的供应面变得极度充足，超额收益的空间被大幅压缩。不是科技公司失去价值，而是这个赛道已从「蓝海」变成「红海」，竞争的拥挤稀释了昔日的光环。



与此同时，硬资产的稀缺性却在持续放大。过去十余年，美国页岩气革命曾让能源市场充斥着「充足」的幻觉，廉价的石油与天然气仿佛取之不尽。但这场革命的红利正快速消耗，开采难度上升、新增产能放缓，而需求端却未见萎缩——甚至因为AI资料中心、电网现代化升级、制造业回流等新趋势，对能源与基础设施的需求不减反增。这种供需结构的逆转，赋予了能源、工业、原材料等传统板块全新的战略地位。



值得留意的新视角是，这种「硬资产复兴」不仅是周期性的价格回升，更可能是一场结构性的价值重估。在过去低利率、高流动性的环境下，资本偏爱轻资产、高增长的故事；但当资金成本正常化、全球供应链重组，市场的定价锚点正在转向「真实的承载力」——那些能够支撑实体经济运转、无法被数位化轻易取代的基础资源，正在重新获得话语权。



对于普通投资者而言，这意味着资产配置的思维需要调整。不必追逐科技股的短期波动，也不必为每天的涨跌焦虑；将目光放长远，适度布局那些具备稀缺性、有稳定现金流支撑的硬资产，既能分享长期增长的红利，也能在动荡市中获得一定的防御性。时间是优势，质量是筛选器，而合理的估值则是行动的触发点。



归根结底，投资的本质是对「稀缺」的定价。当代码从稀缺变为充足，当能源与资源从充足转向稀缺，财富的流向也将随之转向。认清这个结构性的转折，或许比追逐任何短期的热点都更为重要。



Collis Capital合伙创始人

刘伟利