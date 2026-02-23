Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

关志康 - 派利是渐少的背后 | 神耆商机

关志康
21小時前
产经 专栏
　　年初团拜，与几位长辈闲话家常。席间，一位刚庆祝八十岁大寿的朋友忽然有感而发：「现在想派利是也不容易。聚会少了，朋友亦越来越少，不是移居海外，就是天各一方。昔日我在山光道马会会所，每逢新年都要准备至少一万元利是。如今外出应酬机会大减，翻翻电话簿才恍然发现，许多熟悉的名字早已成历史。并非无意联络，只是真的不知从何说起。小孩子才会说『绝交』，成年人就只会淡淡地一句：好久不见。」

　　一位企业家马上附和：「这也是时代变迁的现象吧。早前看到一项调查指，逾六成50岁以上的香港人认为，自己的朋友圈比10年前明显缩小。有学者甚至形容这是『社交收缩期』。年纪越大，朋友自然越少——长者不太主动结识新朋友，身边的人又陆续离开；大家各有生活方向，慢慢学会独处。」

　　坐在旁边的女企业家微笑道：「成年人其实没有真正的『绝交』，大多是渐行渐远。商场上客套寒暄，年纪渐长，也毋须像年轻时般闹翻甚至解释。没有反目，但也难以如初。或许只是一场小误会，已令几十年情谊生出隔阂。」

　　另一位长者娓娓道来：「人到晚年，才明白许多社交其实可有可无。年轻时花太多时间应酬不熟识的人，聊着无关痛痒的话题；退休后反而懂得避开无谓聚会。说是看淡名利，不如说是更重健康。对不喜欢的人和场合，不必再强撑笑容，毕竟年纪越大，越想活得自在。」

　　老前辈总结道，回首往昔，热闹的聚会与恒常的问候早已淡去。成年人之间，其实没有真正的「绝交」，只是在熟悉与陌生之间渐生距离。沉默成为礼貌，不主动联络未必是决裂，只是学会放过自己，也放过别人。或许，成年人的「绝交」不是怒发冲冠，而是习惯了敬而远之。在心中存一份挂念，留一份距离，或许，这正是银发岁月的智慧。

健康教育基金会主席
关志康
 

