朱红 - 美团偏软 留意「15409」 | 窝轮热炒特区

朱红
5小時前
　　美团（3690）发盈警，预期去年度亏损约233亿至243亿元人民币，并指受持续竞争影响，亏损趋势预计将在本年第一季度延续，但经营状况维持稳健及正常。美团股价连跌多日，曾低见79.25元，创约两年新低。投资者如看好美团，可留意美团认购证「25630」，行使价98.93元，实际杠杆4倍，今年10月到期；相反，如看淡美团，可留意美团认沽证「15409」，行使价77.88元，实际杠杆3倍，今年12月到期。

　　美国当局将一批中国互联网企业列入涉军名单，包括阿里巴巴（9988）等六只港股，阿里回应指此举毫无依据，并将采取一切可行法律行动。阿里股价持续偏软，曾跌至150.5元创个多月新低。如看好阿里，可留意阿里认购证「23843」，行使价199.98元，实际杠杆5倍，今年9月到期。如看淡阿里，可留意阿里认沽证「21943」，行使价144.9元，实际杠杆5倍，今年6月到期。

　　恒指公司宣布季检结果，恒指将纳入宁德时代（3750）、洛阳钼业（3993）及老铺黄金（6181），剔出中升控股（881），成分股数目增加至90只，将于下月9日起生效。宁德股价造好，曾升至537元，创近月新高。如看好宁德，可留意宁德认购证「13229」，行使价629.38元，实际杠杆6倍，明年9月到期。投资者如看淡宁德，可留意宁德认沽证「20814」，行使价398.68元，实际杠杆2倍，明年12月到期。

重要声明：本资料由香港证券及期货事务监察委员会持牌人中银国际亚洲有限公司（「本公司」）发出，其内容仅供参考，惟不保证该等资料绝对正确，亦不对由于任何资料不准确或遗漏所引起之损失负上责任。本资料并不构成对任何投资买卖的要约，招揽或邀请，建议或推荐。认股证/界内证/牛熊证属无抵押结构性产品，构成本公司（作为发行人）而非其他人士的一般性无抵押合约责任，倘若本公司无力偿债或违约，投资者可能无法收回部份或全部应收款项。过往的表现并非未来表现的指标。认股证/界内证/牛熊证价格可跌可升，并可在到期时或到期前会变成毫无价值，引致投资全盘损失。投资前，投资者应仔细参阅有关上市档（及任何该档之附录）及有关补充上市档所载认股证/界内证/牛熊证的详情（包括风险因素），充分了解产品性质及风险，考虑投资是否适合阁下的个别情况，如有需要，应咨询专业顾问。中银国际证券有限公司为认股证/界内证/牛熊证之流通量提供者，亦可能是港交所唯一为中银国际亚洲有限公司认股证/界内证/牛熊证提供买卖报价者。

中银国际股票
衍生产品董事
笔者为证监会持牌人
朱红

　　评级机构穆迪确认美团Baa1评级，展望由稳定调整为负面，并指业内竞争激烈可能导致持续利润压力及增加投资需求，使公司杠杆率在更长时间内维持在较高水平。美团（3690）股价持续下跌，曾低见80.8元，再创24年3月以来新低。如看好美团可留意认购证「25814」，行使价97.9元，实际杠杆5倍，今年8月到期。如看淡美团可留意认沽证「15409」，行使价77.88元，实际杠杆3倍，今年12月到期。
2026-02-16 02:00 HKT
