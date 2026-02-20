Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

闻风至 - 中铝现升浪可吼 | 鲜股落镬

闻风至
5小時前
港股于年廿九半日市先低后高，恒生指数低开66点报26501点，随后曾跌至26382点，挫185点。惟低位有承接，最终上升138点报收，造26705点。半日成交金额850亿元。

　　据报美国总统特朗普正计划减少对钢铁及铝制品的部分关税，以降低中期大选前的物价压力。市场对铝价本已有不错的升值预期，新消息或引发铝业股的新浪，中国铝业（2600）初步要留神1月份高位15.55元，或有望进入再破顶节奏。

市场憧憬美降关税

　　招银国际早前指出，预期今年全球铝市供应将持续短缺，核心原因在于中国产能利用率已接近饱和，而海外新增产能有限，令供应端难以快速扩张。该行预测今年铝价有望按年上升15%，反映市场对铝价的升值预期并非情绪推动，而是建立在供需缺口持续扩大的基础上。

　　据该行估算，未来3年（2026至2028年）全球铝产能的增幅处于低单位数水平，主要靠中国以外地区的产增扩张。但同一时间，交通运输以及电力电子（包括太阳能发电）将继续成为中国铝需求增长的主要推动力，足以抵销因房地产投资疲弱而持续受压的建筑及基建需求低迷。

　　新消息意味着美国或将放宽中国铝产品的进口，为中国铝业的铝产品提供更大的外销空间，亦有助改善全球铝贸易流向。

续加大海外收购力度

　　值得留意的是，中国铝业近年在海外不断加大收购力度，这亦是市场容易忽略的另一个估值重估因素。当全球铝市供应紧缩、铝价进入新周期，中铝并没有停留在「原铝生产商」的角色，而是积极向上游资源与海外产能延伸。

　　中国铝业正打算与国际矿业巨头力拓联手，斥资62.86亿元人民币联合收购巴西铝业68.596%股权。据报，巴西铝业拥有3 座在产铝土矿山，铝土矿年产量约200万吨，氧化铝年产能80万吨，电解铝年产能43万吨，原铝产量占比超过巴西市场三分一。交易是两大巨头的一次重要合作，亦令中国铝业的海外议价地位获得相当大的提升。

　　当特朗普亦要为铝价思考对策，中国铝业正好处于有利的位置，若然政策转向落实，该股自然最受惠。

闻风至

鲜股落镬