大行晨报 - 欧罗弱势回撤 关注周五美国数据｜大行晨报

美元本周维持走高，主要受到美国数据超预期及美联储人事更替带来的不确定性提振。美联储会议纪录显示，由于通胀长期高于目标，FOMC官员对降息持谨慎态度。随着新任主席提名人沃什（Kevin Warsh）的政策倾向成为市场焦点，市场正在重新评估美联储的利率路径。数据方面，美国工业产出创近一年最大增幅，再加上超过预期的核心资本品定单，反映美国制造业的复苏迹象，给予美元进一步上涨动能。目前市场已小幅下调年内的宽松预期，虽然仍定价年底前有两次25个基点的降息。到周五，美国将公布的第4季度初步GDP数据，市场预计按年增长3%；此外，欧罗区与美国也将公布2月PMI数据。



欧罗兑美元近日出现小幅回撤，当前要留意25天平均线1.1820，此前一直守住此指标，但刚在周三已见初步跌破；而RSI随机指数均告走低，5天平均线下破10天平均线形成利淡交叉，预料欧罗兑美元短期仍有下跌压力。当前阻力位回看1.1820及1.1930，下一级参考1.20关口上月高位1.2079。至于支持位将会回看1.1720及100天平均线1.1680，进一步看至250天平均线1.1540以至1.15关口。



美元兑加元走势，技术图表所见，在1月份汇价未能上破100天平均线，到本月初则受制于25天平均线；整体上，自去年11月以来，汇价走势已呈现一浪低于一浪的格局；估计美元兑加元大有机会再告下行，并且可望重探1月底低位1.3481，若然破位料见美元跌势加剧；进一步支持料为1.3410关口及1.3360，其后参考100个月平均线1.33以至2023年7年低位1.3176。至于当前阻力料为50天平均线1.3730及1.38，关键指向1.39水准，汇价上月早段曾在1.39水准附近连日遇阻，下一级留意1.40关口。



英皇金融集团业务总裁

黄楚淇