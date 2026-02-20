大行晨报 - 纽元短线料再下一城｜大行晨报

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

5小時前
　　美国1月新增非农就业人数创逾一年来新高，失业率亦意外下降。数据显示，1月非农就业职位增加13万个，市场原本预期仅增加7万个，失业率为4.3%，亦低于市场预期的4.4%。彭博利率期货显示，市场充分消化了联储局下一次减息时间点，从此前的6月推后至7月。美国将于本周五公布个人消费支出物价指数（PCE），该数据经常被市场用来衡量美国国内通胀水平，市场预期12月核心PCE将按年上升3%，较前值有所回暖。美汇指数在过去两周于96至98水平区间上落，执笔之时正于97水平徘徊。

　　另外，新西兰央行将于今周举行议息会议。最新数据显示，新西兰去年第四季通胀按年意外上升3.1%，市场预期和前值都为3%，按季亦升0.6%。经济复苏推动物价回暖，现时已超出央行1%至3%的目标，统计局称虽然当地通胀比高峰时已大幅放缓，但自2024年第四季度以来，每季通胀都较之前数据有所升温，市场揣测央行宽松周期或即将结束。

　　执笔之时（2月13日），新西兰央行暂未公布议息结果。央行曾于去年11月议息会议将央行利率下调至2.25厘，是自2022年中期以来的最低水平，结果符合市场预期。行长布雷曼（Anna Breman）表示，若经济发展符合预期，央行利率（OCR）可能在一段时间内保持在目前水平，市场普遍预计纽央行周三（2月18日）将按兵不动。

　　纽元兑美元自1月初来迎来一轮急升，一度连升10个交易日，由低位0.5726弹至0.6093，创下去年6月来的高位，执笔之时，纽元兑美元日线图50天线已上穿250天线形成「黄金交叉」之利好讯号，但14天相对强弱指数亦未见超买，笔者认为纽元现时仍可小注追入，短线料会上试0.615水平，若成功突破该位置，第一季度则有望上试0.62水平。

光大证券国际产品开发及零售研究部
