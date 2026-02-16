Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

闻风至 - 国泰君安国际见镬气可跟 | 鲜股落镬

鲜股落镬
鲜股落镬
闻风至
26分鐘前
阅讀更多
产经 专栏
內容

美股上周四显著下挫，港股周五亦难逃一跌。恒生指数最多曾跌588点见26444点，最终收报26567，跌465点。全日成交金额增至2575.8亿元。

　　行政长官李家超近日明言，金管局正积极处理稳定币发行机构的牌照申请，最快下月会发放首批牌照。消息一出，市场即时炒起整个稳定币概念板块，国泰君安国际（1788）正是当中最具「镬气」的一只。股价上周五单日急升4.61%，收报2.95元，估值上仍有上博空间。

　　真正令市场眼前一亮的，是国泰君安国际在虚拟资产牌照上的突破。公司早于去年已开始布局虚拟资产业务，而今年6月更获证监会批准，将现有第1类（证券交易）牌照升级，可透过持牌平台开立综合帐户，向客户提供虚拟资产交易服务，包括比特币、以太坊及泰达币（USDT）等主流加密资产。这使国泰君安国际成为首间可提供全方位虚拟资产交易服务的香港中资券商，市场自然憧憬其在Web3金融生态中的先发优势。

　　在消息公布当日，其股价即时爆升近两倍至3.7元，成交额高达163.85亿元，成为全日港股成交额之冠，足见资金追捧力度之强。虽然其后股价有所回调，但市场对其估值重估的方向并未改变。

　　除了政策红利，国泰君安国际的基本面亦在同步改善。公司早前发盈喜，预期截至2025年底的年度净利润将按年大增 265%至293%，反映其财富管理、企业融资及交易业务全面回暖。

　　更值得留意是，国泰君安国际背靠母公司国泰海通（由国泰君安与海通证券合并而成），拥有庞大的客户基础。这意味一旦虚拟资产交易服务全面开放，公司可迅速将传统证券客户导入虚拟资产市场，形成跨市场、跨资产的协同效应，先行优势巨大。国泰君安国际作为首批获批者，可望饮得「头啖汤」。

　　稳定币牌照推出预料将成为香港金融市场的重要转折点，这意味大量全新金融产品将在短时间内涌现，券商股或成为这个新旧交替的新桥梁。

闻风至

最Hit
租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
公屋租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
社会
2026-02-14 15:10 HKT
农历新年｜房署禁公屋保安、清洁员收利是 私人屋苑训令员工勿「主动」索取利益
农历新年｜醒神拜年都无用 房署禁公屋保安、清洁员收利是 私人屋苑训令员工勿「主动」索取利益
社会
2026-02-14 22:58 HKT
快餐店新年营业时间2026｜农历年廿九、年初一照开门？大家乐/麦当劳/美心MX/太兴 16大快餐店营业安排一文睇
快餐店新年营业时间2026｜农历年廿九、年初一照开门？大家乐/麦当劳/美心MX/太兴 16大快餐店营业安排一文睇
饮食
14小時前
01:29
领展停车场新年期间全单额外加收10元 司机：觉得唔合理
突发
6小時前
六合彩︱马年2亿金多宝开始发售 1300万头奖搅珠结果出炉！
六合彩︱马年2亿金多宝开始发售 1300万头奖搅珠结果出炉！
社会
4小時前
刘德华夫妇被爆私下互动 朱丽倩焦急呼喊「Andy」 前空姐揭秘：被他老婆用书甩了两下
刘德华夫妇被爆私下互动 朱丽倩焦急呼喊「Andy」 前空姐揭秘：被他老婆用书甩了两下
影视圈
10小時前
中年好声音4丨「唐伯虎」失准被Foul 原来由视后引荐入行 《爱回家》阿拾曾夺新秀冠军现职歌唱导师
中年好声音4丨「唐伯虎」失准被Foul 原来由视后引荐入行 《爱回家》阿拾曾夺新秀冠军现职歌唱导师
影视圈
4小時前
前一线花旦重返TVB人走茶凉？自爆回「娘家」事事靠自己 曾受力捧大呻辛苦
前一线花旦重返TVB人走茶凉？自爆回「娘家」事事靠自己 曾受力捧大呻辛苦
影视圈
7小時前
中年好声音4丨「企鹅人」终极露馅 网民：系周志康啦 除面纱上场脸上特征泄身份
中年好声音4丨「企鹅人」终极露馅 网民：系周志康啦 除面纱上场脸上特征泄身份
影视圈
4小時前
小学校际七人足球赛意外爆红 网上直播逾千人观看 季军球员身形成焦点
小学校际七人足球赛意外爆红 网上直播逾千人观看 季军球员身形成焦点
社会
7小時前
更多文章
闻风至 - AI引发用电需求利润电 | 鲜股落镬
春节临近，假期气氛明显，港股回吐压力增加，恒生指数周四低开56点报27210点，其后一度失守两万七关，挫达334点低见26932点。最终得以返回关上报收，造27032点，跌233点。成交金额则增至2387.1亿元。 　　AI技术正重塑全球产业链，但在这个新时代之下，拥有升值潜力的不一定局限于晶片、算力、数据中心等热门板块，一批传统概念股或受惠AI技术引发的新需求而静静起革命。电力板块或会被市
2026-02-13 02:00 HKT
鲜股落镬