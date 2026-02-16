闻风至 - 国泰君安国际见镬气可跟 | 鲜股落镬

美股上周四显著下挫，港股周五亦难逃一跌。恒生指数最多曾跌588点见26444点，最终收报26567，跌465点。全日成交金额增至2575.8亿元。



行政长官李家超近日明言，金管局正积极处理稳定币发行机构的牌照申请，最快下月会发放首批牌照。消息一出，市场即时炒起整个稳定币概念板块，国泰君安国际（1788）正是当中最具「镬气」的一只。股价上周五单日急升4.61%，收报2.95元，估值上仍有上博空间。



真正令市场眼前一亮的，是国泰君安国际在虚拟资产牌照上的突破。公司早于去年已开始布局虚拟资产业务，而今年6月更获证监会批准，将现有第1类（证券交易）牌照升级，可透过持牌平台开立综合帐户，向客户提供虚拟资产交易服务，包括比特币、以太坊及泰达币（USDT）等主流加密资产。这使国泰君安国际成为首间可提供全方位虚拟资产交易服务的香港中资券商，市场自然憧憬其在Web3金融生态中的先发优势。



在消息公布当日，其股价即时爆升近两倍至3.7元，成交额高达163.85亿元，成为全日港股成交额之冠，足见资金追捧力度之强。虽然其后股价有所回调，但市场对其估值重估的方向并未改变。



除了政策红利，国泰君安国际的基本面亦在同步改善。公司早前发盈喜，预期截至2025年底的年度净利润将按年大增 265%至293%，反映其财富管理、企业融资及交易业务全面回暖。



更值得留意是，国泰君安国际背靠母公司国泰海通（由国泰君安与海通证券合并而成），拥有庞大的客户基础。这意味一旦虚拟资产交易服务全面开放，公司可迅速将传统证券客户导入虚拟资产市场，形成跨市场、跨资产的协同效应，先行优势巨大。国泰君安国际作为首批获批者，可望饮得「头啖汤」。



稳定币牌照推出预料将成为香港金融市场的重要转折点，这意味大量全新金融产品将在短时间内涌现，券商股或成为这个新旧交替的新桥梁。



闻风至