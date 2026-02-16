邓力文 - 稳定币的未来 | Exchange²

全球金融市场正悄悄出现一种结构性转变：传统金融与加密金融不再是两套竞争体系，而是在快速融合成一个全新的混合金融（Hybrid Finance）。短短一周内，两宗重量级合作为这个趋势又加了一脚油门。贝莱德（BlackRock）将旗下代币化美债基金BUIDL引入Uniswap生态，富兰克林坦伯顿（Franklin Templeton）则与币安推出「机构级场外抵押品」计划。



贝莱德宣布，合资格投资者可直接透过UniswapX购买BUIDL（美元机构流动性基金）。交易结算由受监管的Securitize Markets完成，表面上是一项技术整合，本质却是三大制度性突破：第一，传统收益资产首次被正式接入DeFi流动性池。过去的代币化公债大多停留在仅发售的平台层面缺乏深度。第二，DeFi的角色正式由「平行世界」变为「合规交易基础设施」。Uniswap不再只是交换代币的AMM，而是一个能承载机构级金融产品的市场。这是DeFi十年来最关键的身份转变。贝莱德已直接买入UNI。这不只是一个商业合作，而是一个立场，全球最大资管机构正在押注DeFi基础设施。



传统与加密金融快速融合



另一边，富兰克林坦伯顿与币安合作推出的场外抵押品计划，让机构使用其Benji平台发行的代币化货币市场基金（MMF）作为交易抵押品。这项设计彻底改写资金效率逻辑。第一，令链上收益资产首次兼具「保证金」功能。MMF原本是一种保守型资产，每年提供4至5厘收益。现在同一笔资金既能赚利息，又能作为衍生品交易抵押品，形成全新的资本循环效率。其次传统主经纪商提供的融资、风险管理、抵押品调度，如今透过链上结算、Ceffu托管和代币化基金映射的方式重建。CEX的角色正在从交易平台转向完整的金融基础设施提供者。



令我思考一点关于稳定币，亦好似解释了Circle的股价为何在持续走低？稳定币的终局不是发币，而是如何成为人心中的流动性网络。



邓力文