朱红 - 美团续跌 留意「15409」 | 窝轮热炒特区

评级机构穆迪确认美团Baa1评级，展望由稳定调整为负面，并指业内竞争激烈可能导致持续利润压力及增加投资需求，使公司杠杆率在更长时间内维持在较高水平。美团（3690）股价持续下跌，曾低见80.8元，再创24年3月以来新低。如看好美团可留意认购证「25814」，行使价97.9元，实际杠杆5倍，今年8月到期。如看淡美团可留意认沽证「15409」，行使价77.88元，实际杠杆3倍，今年12月到期。



Counterpoint报告显示，中国上月智能手机销量按年跌23%，主要受去年基数较高及春节促销时间调整影响，并指期内国内品牌销量普遍出现两位数降幅，其中小米跌幅达36%。小米（1810）表现靠稳，在36.8元附近窄幅徘徊。如看好小米可留意认购证「24846」，行使价46.88元，实际杠杆6倍，今年7月到期；如看淡可留意认沽证「22825」，行使价22.88元，实际杠杆4倍，今年10月到期。



重要声明：本资料由香港证券及期货事务监察委员会持牌人中银国际亚洲有限公司（「本公司」）发出，其内容仅供参考，惟不保证该等资料绝对正确，亦不对由于任何资料不准确或遗漏所引起之损失负上责任。本资料并不构成对任何投资买卖的要约，招揽或邀请，建议或推荐。认股证/界内证/牛熊证属无抵押结构性产品，构成本公司（作为发行人）而非其他人士的一般性无抵押合约责任，倘若本公司无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。



中银国际股票

衍生产品董事

笔者为证监会持牌人

朱红