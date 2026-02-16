轮商精选 - 华虹绩后偏软 吼「24307」 | 窝轮热炒特区

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

轮商精选 - 华虹绩后偏软 吼「24307」

轮商精选
22分鐘前
　　华虹半导体（1347）上周四公布业绩，去年第4季转亏为盈，但收入及盈利均低于市场预期，或反映行业竞争加剧及部分消费电子需求仍疲弱。管理层表示，人工智能带动的记忆体需求有望持续，但记忆体价格可能影响部分产品销情。市场将关注华虹能否进一步把握人工智能硬体发展机遇，并维持高产能利用率及盈利能力。

　　华虹（1347）绩后走势反复，上周五收市跌0.85%，截至上周五录得4连跌。如认为华虹或将反弹可留意认购证 「25012」，行使价148.98元，实际杠杆约5倍，今年5月到期。如预计华虹持续走弱可留意认沽证「24307」，行使价68.83元，实际杠杆约2倍，今年12月日到期。

　　联想集团（992）同日公布的第3季业绩优于市场预期，上周五于业绩公布后曾录近2.9%升幅，并升穿50天线水平，如认为联想仍有上行空间可留意认购证「23582」，行使价12.89元，实际杠杆约5.1倍，今年10月到期。

