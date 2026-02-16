伍一山 - 恒指日线出现死亡交叉 | 有钱图

美股大跌拖累，恒指上周五裂口低开392点至26640，早段反弹至全日高位26774，跌258点，其后跌幅再度扩大，午后初段跌至全日低位26444，大跌588点，收市反弹至26567，下挫465点，全日成交金额增至2576亿元。



以周线图分析，恒指上周累升7点，但高开低收呈阴烛，一周低位26444，高位27397。周线技术指标偏弱，MACD牛熊，熊差持续扩大，慢随机指数维持沽货讯号，9RSI报54.32仍守中轴。周线保历加通道横行，大市回复区间波动格局。



恒指去年9月开始在25000至27500之间横行，1月下旬一度突破区间顶部高见28056，可惜低收，过去两周均现大阴烛，确认之前是假突破，10周线（26416）和20周线（26244）上周发挥支持力，此关不宜有失，否则或要再试25000水平。恒指日线图上周五于50天线（26391）前出现陀螺，短线或有反弹，不过10天线（26897）刚跌破20天线（26897）发出死亡交叉讯号，对淡友有利，预料20天线会有较大阻力。



华住突破横行区



国企指数上周五下挫142点收报9032，一周累计微升1点。周线图连续两周出现大阴烛，技术指标向淡，MACD牛熊，熊差持续扩大；慢随机指数维持沽货讯号，9周RSI跌至46.91，中线向淡，后市或要下试8700水平。



华住集团（1179）逆市升0.7%报41.72元，花旗日前发表报告，预料为期9天的农历新年假期将转化为良好的休闲旅游需求，将对华住的酒店可供出租客房收入带来正面影响。走势上，去年11月股价突破31元阻力后急升，升至40元水平超买，其后于高位横行整固，近日突破横行区间，MACD双牛，牛差扩大利好，现水平买入，目标价50元，跌破39元止蚀。



伍一山