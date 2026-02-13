利贞 - 康方加速商业化进程 | 实力股起底

康方生物（9926）潜在关键药物Ivonescimab在中国临床试验的数据稳固，为全球临床试验结果提供有力参考。同时，公司在今年将有多项全球及中国三期临床项目数据揭晓，预期届时将对股价上升有推动作用。此外，公司凭借获纳入国家医保目录、适应症扩展及新药批准，正加速在中国的商业化进程，预计今年或实现盈亏平衡。而其丰富的研发管线亦提供长期增长动力，以及新的对外授权机会，都对股价带来上升动力。建议可于100.2元买入，中长线目标价129元。康方生物昨日收报103.7元，跌1.5元，跌幅1.43%。



5新药获纳医保目录



康方生物的PD-1/VEGF双特异性肿瘤免疫治疗药物「依沃西」（Ivonescimab）现时仍是康方生物业务的重要引擎，预期下一重大事件应该是今年底出台的HARMONi-3「无恶化存活期」数据。大和预期，至2032年，受临床进展所支撑，Ivonescimab全球销售（由合作伙伴Summit）达79亿美元，与市场预测一致；康方生物应获授权收入料约69亿元人民币（以净产品销售低单位数计）。



国家医保局早前召开「2025年创新药高质量发展大会」，正式公布本轮医保谈判和商保创新药目录协商结果。更多新药进入目录，有助提升临床用药水平以及创新药行业整体研发回报率，至于康方生物亦具有潜在大单品的增量释放空间。



康方生物5款已上市新药包括开坦尼、依达方、安尼可、伊喜宁和爱达罗的所有获批适应症均被成功纳入最新版《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2025）》，2025版国家医保药品目录已于2026年1月1日起正式执行。由此观之，公司具潜在大单品的增量释放空间。



康方生物与济川药业早前签订独占性商业化权益协议，据此，济川药业获授权在中国（不包括香港、澳门及台湾）拥有公司自主开发并已获批上市的伊喜宁（伊努西单抗注射液）独家商业化权益。据悉，是次合作，公司将获得8000万元人民币授权费，以及最高不超过1000万元人民币的里程碑付款。



利贞