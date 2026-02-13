Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

闻风至 - AI引发用电需求利润电 | 鲜股落镬

鲜股落镬
鲜股落镬
闻风至
3小時前
产经 专栏
春节临近，假期气氛明显，港股回吐压力增加，恒生指数周四低开56点报27210点，其后一度失守两万七关，挫达334点低见26932点。最终得以返回关上报收，造27032点，跌233点。成交金额则增至2387.1亿元。

　　AI技术正重塑全球产业链，但在这个新时代之下，拥有升值潜力的不一定局限于晶片、算力、数据中心等热门板块，一批传统概念股或受惠AI技术引发的新需求而静静起革命。电力板块或会被市场重新点名，华润电力（836）胜在有一定股息回报，又有算力需求引发的新一波电力增长期来临，现价完全未反映这巨大的潜在利好因素。

股息回报率吸引

　　先看2025年中国用电量的变化，根据国家能源局最新数据显示，中国2025年全社会用电量累计达10.37兆瓦时（度），年增5%，成为全球首个年用电量突破10兆度的国家。数字较2015年用电量增加近倍，用电量10年升1倍是过去的增速，但进入AI时代，用电量的增速势必加快，这是一个能见度相当高的大趋势。

　　以2025年全年计，华润电力附属电厂累计售电量2.26亿兆瓦时，增加7%，增速高于国内用电量增长水平。其中，风电、光电是增加的主要动力。

　　高盛曾经发表报告指出，中国数据中心的容量可能很快就会赶上美国水平。据报告指，中国目前拥有全球约四分一数据中心的容量，而美国占比达44%。报告提到，预计到2030年电力紧张情况可能会限制数据中心的增长，但该行指出，预计到2030年中国将拥有约400吉瓦的备用电力容量，是全球数据中心预期需求的3倍，为未来发展提供充足的空间。

　　站在电力股角度看，巨大市场空间已经准备来临，而市场对这个新周期的定价却仍然停留在「旧经济」的框架中。

　　华润电力现价之动态市盈率仅7倍水平，动态股息率达5.8厘，股息回报率吸引，但却完全未考虑到国内科企大举投资AI基建所带来的巨大潜力。

　　事实上，「稳定派息、缺乏增长」的旧经济股，或准备因为AI时代的来临而正在改写这个定义。

闻风至

