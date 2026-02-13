张日强 - 筲箕湾住宅地今截标料面粉价弹升 | 楼声随笔

新盘推售连环热销，日前西沙大盘连环开售都先后报捷，瞬间已沽逾1460伙的佳绩，市区地皮价亦受带动，日前牛头角住宅地以每呎楼面地价6352元成交，较刚好一个月前同区另一幅住宅地每呎4339元高逾40%，反映市况于短时间内急速上扬，即将于今日截标的筲箕湾住宅地皮亦被看高一线，业界纷纷就该地皮估值调高逾5%，预期发展商出价将更进取。



日前牛头角住宅地皮较一个月前同区另一幅地皮造价高出逾40%后，面粉价随即大幅上升，今日截标的筲箕湾住宅地，由于位置不俗，邻近交通便利，地皮面积达1.45万，市区拥有逾万呎地皮相对罕有，市场除了大型地产商外，将有多间中小型发展商极具「胃口」，加上日前有地皮造价大幅弹升，绝对有能力吸引更多财团入标竞投，料入标价将会更进取，有业界将该幅地皮由原先估价调升逾5%，以地皮可建商住总楼面约14.81万方呎计算，最新市场估值约9.78亿至11.85亿，每方呎楼面估值约6600至8000元。



事实上，自去年银行连环减息后，市况已逐步好转，多个新盘推售更连环报捷，受到多项利好消息带动下，日前牛头角住宅地皮造价更较一个月前同区地价高逾40%，故业界已纷纷调高今日截标的筲箕湾地皮估值，预期在一众大中小发展商的追击下，料地价有机会成为港岛区地价新指标。



张日强