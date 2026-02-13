Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

张日强 - 筲箕湾住宅地今截标料面粉价弹升 | 楼声随笔

楼声随笔
楼声随笔
张日强
3小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

新盘推售连环热销，日前西沙大盘连环开售都先后报捷，瞬间已沽逾1460伙的佳绩，市区地皮价亦受带动，日前牛头角住宅地以每呎楼面地价6352元成交，较刚好一个月前同区另一幅住宅地每呎4339元高逾40%，反映市况于短时间内急速上扬，即将于今日截标的筲箕湾住宅地皮亦被看高一线，业界纷纷就该地皮估值调高逾5%，预期发展商出价将更进取。

　　日前牛头角住宅地皮较一个月前同区另一幅地皮造价高出逾40%后，面粉价随即大幅上升，今日截标的筲箕湾住宅地，由于位置不俗，邻近交通便利，地皮面积达1.45万，市区拥有逾万呎地皮相对罕有，市场除了大型地产商外，将有多间中小型发展商极具「胃口」，加上日前有地皮造价大幅弹升，绝对有能力吸引更多财团入标竞投，料入标价将会更进取，有业界将该幅地皮由原先估价调升逾5%，以地皮可建商住总楼面约14.81万方呎计算，最新市场估值约9.78亿至11.85亿，每方呎楼面估值约6600至8000元。

　　事实上，自去年银行连环减息后，市况已逐步好转，多个新盘推售更连环报捷，受到多项利好消息带动下，日前牛头角住宅地皮造价更较一个月前同区地价高逾40%，故业界已纷纷调高今日截标的筲箕湾地皮估值，预期在一众大中小发展商的追击下，料地价有机会成为港岛区地价新指标。

张日强

最Hit
湾仔檀岛咖啡饼店宣布结业！屹立80年 酥皮蛋挞、奶茶驰名中外 全港仅余1分店....
湾仔檀岛咖啡饼店宣布结业！屹立80年 酥皮蛋挞、奶茶驰名中外 全港仅余1分店....
饮食
9小時前
759阿信屋会员卡无门槛申请 77折优惠被批数字游戏 网民解释原来有苦衷...
港人嫌阿信屋会员卡麻烦「几时先可以取消？」 揭77折优惠背后有苦衷...
生活百科
10小時前
利是公价2026︱一封$50趋势增？！工人姐姐/大厦保安要封几多？
利是公价2026︱一封$50趋势增？！工人姐姐/大厦保安要封几多？
生活百科
2026-02-11 16:27 HKT
港大教授带队创业 先进半导体热管理技术 破解电动车与AI「过热死穴」
创科资讯
2026-02-11 08:00 HKT
「小辣椒」谷娅溦不点名炮轰前辈歌手掀争议 暗讽针对为「博流量」：知你揾食艰难 嫌疑人现身列四点反驳
「小辣椒」谷娅溦不点名炮轰前辈歌手掀争议 暗讽针对为「博流量」：知你揾食艰难 嫌疑人现身列四点反驳
影视圈
12小時前
长沙湾呈祥道两车互撼 平治男司机昏迷送院不治
长沙湾呈祥道两车互撼 平治男司机昏迷送院不治
突发
6小時前
东张西望｜变态男赤裸通山跑遭惊天围捕  「猫仔」黎宽怡奋勇追截险毁容  三吋恐怖血痕伤势吓人
东张西望｜变态男赤裸通山跑遭惊天围捕  「猫仔」黎宽怡奋勇追截险毁容  三吋恐怖血痕伤势吓人
影视圈
7小時前
港姐冠军回流温哥华当地产经纪 一条龙服务推介楼盘另送拣校攻略 朱千雪给予高度评价
港姐冠军回流温哥华当地产经纪 一条龙服务推介楼盘另送拣校攻略 朱千雪给予高度评价
影视圈
2026-02-11 11:00 HKT
虎妈「望女成龙」22岁医科生患大肠癌病逝 患癌后重新体验人生 曾叹：前所未有轻松
虎妈「望女成龙」22岁医科生患大肠癌病逝 患癌后重新体验人生 曾叹：前所未有轻松
保健养生
12小時前
34岁男星被知名女星嫌口臭飘「大便味」痛失角色 留下阴影现「病态」清洁口腔 因一事要打Botox
34岁男星被知名女星嫌口臭飘「大便味」痛失角色 留下阴影现「病态」清洁口腔 因一事要打Botox
影视圈
6小時前
更多文章
张日强 - 向隅客回流买二手短炒盘 | 楼声随笔
　　整体楼市气氛好转，新盘及二手楼市场表现瞩目，日前连环开售并开出红盘的西沙大盘，由于市场仍有大批向隅客源，加上该期盘源已近乎沽清，虽然发展商声称将于今年稍后时间推出下一期数，惟向隅客已急不及待宁愿选购该盘二手楼，故不少向隅客已回流二手市场寻觅笋盘。市场刚录得2宗西沙新盘短炒易手个案，分别由向隅客经议价后先后购入，平均每呎造价约1.4万及1.5万不等，反映向隅客对该新盘极具兴趣，把握楼市上升的机会
2026-02-12 02:00 HKT
楼声随笔