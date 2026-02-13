伍礼贤 - 华润万象抗风险能力强 | 开工前落盘
华润万象（1209）是商业及物业双航道龙头，其中高毛利的商业航道表现出色。公司凭借125座在营购物中心，以53座稳居当地榜首、104座跻身前三的业绩，行业统治力显著。随着劣质企业逐渐出清，行业整合加速，有利行业龙头提升市场占有率，实现规模扩张与价值提升。
截至去年中期，公司商业航道毛利按年增长24.4%；毛利率为66.1%，较去年同期增长5.2个百分点。随着业务结构持续优化，未来高毛利的商业航道占比将再增加，料公司毛利率继续上行。偿债能力方面，流动比率为1.5高于行业平均，显示短期偿债能力强，财务安全边际高。资产负债率则约49.3%，远低于行业平均，在行业下行周期中，具备更强抗风险能力。
投资者可考虑48元吸纳，目标价53元，跌穿43元离场。
本人为证监会持牌代表，本人没有持有上述股份。
光大证券国际证券策略师
伍礼贤
