朱红 - 美团创近年低 留意「25814」 | 窝轮热炒特区

据报北京市市场监督管理局对携程、去哪儿、美团等12间涉及火车票网络销售业务平台召开行政约谈会，明确提出多项合规经营要求，切实保障消费者权益。美团（3690）股价下跌，曾一度低见84.3元，再创近年新低。投资者如看好美团，可留意美团认购证「25814」，行使价97.9元，实际杠杆5倍，今年8月到期。相反，如看淡美团，可留意美团认沽证「15409」，行使价77.88元，实际杠杆3倍，今年12月到期。



小米发布开源VLA模型Xiaomi-Robotics-0，据悉能兼具视觉语言理解与高性能实时执行能力，在三大主流仿真测试中获得优异成绩，并且能在消费级显卡上实时推理。小米（1810）股价靠稳，在36.5元水平徘徊。如看好小米，可留意小米认购证「24846」，行使价46.88元，实际杠杆6倍，今年7月到期。如看淡小米，可留意小米认沽证「22825」，行使价22.88元，实际杠杆4倍，今年10月到期。



国务院总理李强指人工智能前景广阔，将不断带动消费和产业升级，表示要大力推进规模化商业化应用，促进人工智能终端和服务消费，发展壮大智能体产业等。商汤（020）股价连升4日，曾高见2.74元，创4个月新高。如看好商汤，可留意商汤认购证「23257」，行使价3.01元，实际杠杆5倍，今年5月到期；或可留意商汤认购证「20812」，行使价3.89元，实际杠杆3倍，今年12月到期。



重要声明：本资料由香港证券及期货事务监察委员会持牌人中银国际亚洲有限公司（「本公司」）发出，其内容仅供参考，惟不保证该等资料绝对正确，亦不对由于任何资料不准确或遗漏所引起之损失负上责任。本资料并不构成对任何投资买卖的要约，招揽或邀请，建议或推荐。认股证/界内证/牛熊证属无抵押结构性产品，构成本公司（作为发行人）而非其他人士的一般性无抵押合约责任，倘若本公司无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。过往的表现并非未来表现的指标。认股证/界内证/牛熊证价格可跌可升，并可在到期时或到期前会变成毫无价值，引致投资全盘损失。投资前，投资者应仔细参阅有关上市档（及任何该档之附录）及有关补充上市档所载认股证/界内证/牛熊证的详情（包括风险因素），充分了解产品性质及风险，考虑投资是否适合阁下的个别情况，如有需要，应咨询专业顾问。中银国际证券有限公司为认股证/界内证/牛熊证之流通量提供者，亦可能是港交所唯一为中银国际亚洲有限公司认股证/界内证/牛熊证提供买卖报价者。



中银国际股票

衍生产品董事

笔者为证监会持牌人

朱红