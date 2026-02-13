Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

朱红 - 美团创近年低 留意「25814」 | 窝轮热炒特区

朱红
3小時前
　　据报北京市市场监督管理局对携程、去哪儿、美团等12间涉及火车票网络销售业务平台召开行政约谈会，明确提出多项合规经营要求，切实保障消费者权益。美团（3690）股价下跌，曾一度低见84.3元，再创近年新低。投资者如看好美团，可留意美团认购证「25814」，行使价97.9元，实际杠杆5倍，今年8月到期。相反，如看淡美团，可留意美团认沽证「15409」，行使价77.88元，实际杠杆3倍，今年12月到期。

　　小米发布开源VLA模型Xiaomi-Robotics-0，据悉能兼具视觉语言理解与高性能实时执行能力，在三大主流仿真测试中获得优异成绩，并且能在消费级显卡上实时推理。小米（1810）股价靠稳，在36.5元水平徘徊。如看好小米，可留意小米认购证「24846」，行使价46.88元，实际杠杆6倍，今年7月到期。如看淡小米，可留意小米认沽证「22825」，行使价22.88元，实际杠杆4倍，今年10月到期。

　　国务院总理李强指人工智能前景广阔，将不断带动消费和产业升级，表示要大力推进规模化商业化应用，促进人工智能终端和服务消费，发展壮大智能体产业等。商汤（020）股价连升4日，曾高见2.74元，创4个月新高。如看好商汤，可留意商汤认购证「23257」，行使价3.01元，实际杠杆5倍，今年5月到期；或可留意商汤认购证「20812」，行使价3.89元，实际杠杆3倍，今年12月到期。

朱红

