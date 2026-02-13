温杰 - 腾讯现价可留意｜开工前落盘/头条名家本周心水

腾讯（700）近期受多项不明朗因素困扰，当中包括传增值税上调、市场担心广告业务增长放缓、AI应用程式「元宝」被微信封杀，以及谷歌「ProjectGenie」令全球游戏股受压等，其股价一度回落至530元左右水平，相信已初步反映相关的潜在负面消息。事实上，2025及2026年集团每股盈利有望分别增长18及12%，而预测市盈率不足16倍，估值甚为吸引。此外，集团其实亦有好消息，旗下《王者荣耀》（HonorofKings）于上月表现强劲，重返全球手游收入榜首位置，预示游戏业务的表现或优于预期。若投资组合持股比重不高，进取者可于现水平买入第一注。



笔者并非证监会持牌人，并无拥有上述建议股份发行人之财务权益。



香港股票分析师协会理事

温杰