大行晨报 - 美就业数据强劲 美元跌幅受限 | 大行晨报

美元周三走高，美国1月就业数据意外强劲，显示经济基本面稳健，支持美联储继续暂缓进一步降息。美国1月新增就业岗位13万个，远超预期的7万个；失业率从4.4%降至4.3%。数据公布后，据CMEFedWatch工具显示，6月维持利率不变的概率已从25%攀升至约41%。市场仍押注6月至少减息25个基点。另外，美国总统特朗普在与以色列总理会晤期间表示，希望与伊朗继续谈判，但同时警告若未达成核协定，可能采取进一步行动。市场下一个焦点将转向周五公布的美国CPI数据，预计1月整体及核心CPI按年增幅均为2.5%。若通胀数据低于预期，可能重新点燃市场对年中降息的押注；反之，若通胀仍具黏性，则将强化高利率维持时间更长的预期，这支撑美元走稳。



澳元兑美元周三升至2023年2月以来最高水准，触及0.7140水准上方。澳洲联储副主席豪泽表示通胀率过高，政策制订者将采取一切必要措施加以控制。技术图表所见，近日汇价多番在0.71下方遇阻，虽然未至于出现显著回调，仅在高位区间盘旋，但亦要留意一旦跌破近日区间，这将是出现大幅回吐的警号。再者，RSI及随机指数亦自严重超买区域出现明显回调，预料澳元兑美元正酝酿回吐压力。当前较近支持先会参考0.70及0.69，下一级料为25天平均线0.6860及0.6760，之后将看至0.67水准。至于阻力继续会留意0.71水平，下一级参考2023年2月高位0.7158以至0.7280。



纽元兑美元走势，技术图表所见，上月底在0.61关口遇阻力后，汇价正缓步走低；再者，RSI及随机指数正在回落下行，4天平均线下破9天平均线，预示纽元兑美元仍有机会作进一步下试。当前支撑先会回看0.60关口及200天平均线0.5870，其后则看0.58及0.57，以至参考0.5610水准。阻力位料为0.6060，去年7月1日高位0.6122则为较大目标参考，进一步看至0.62关口。



英皇金融集团业务总裁

黄楚淇