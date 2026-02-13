大行晨报 - 金价高位争持有望向上 | 大行晨报

美国非农就业职位创逾1年最大增长，1月非农就业职位增加13万个，远超市场预期；失业率则意外降至4.3%，市场原本预期为4.4%。尽管非农数据显示美国就业市场强劲，但联储局理事米兰仍强调，联储局仍有诸多理由支持减息，但堪萨斯城联储银行行长施密德对过高的通胀表示担忧，并称联邦基金利率应维持在「适度限制性」水平。克利夫兰联储银行总裁哈马克（BethHammack）表示，联邦公开市场委员会（FOMC）可能需要相当长一段时期内维持利率不变。交易员随即下调对局方今年开始减息的预期，消息令美汇指数在96.9水平徘徊整固。



另外，现货金价于1月底冲高至每盎司5595.46美元，已达我们上半年目标价每盎司4950美元，之后由于金价升势过急，现货金价3个交易日大幅回吐，盘中一度低见每盎司4402.97美元，之后出现技术性反弹，执笔之时正于每盎司5061美元上落整固。从技术走势上，现货黄金日线图在50天线有一个强力支持位。



暂稳守50天线水平



去年8月以来，金价几次小幅回调后，仍然能稳守于50天线上方。我们认为，现货黄金在每盎司4402美元水平见支持，而且在过去两个星期以来，现货金价技术形态呈现向上的趋势，这轮反弹高位约每盎司5092美元，短线需留意金价会否向上突破该水平，若能成功突破每盎司5092美元，我们将会再次为2026年黄金价格定下全年目标。



光大证券国际产品开发及零售研究部

大行晨报