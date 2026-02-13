Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大行晨报 - 金价高位争持有望向上 | 大行晨报

大行晨报
大行晨报
大行晨报
3小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

　　美国非农就业职位创逾1年最大增长，1月非农就业职位增加13万个，远超市场预期；失业率则意外降至4.3%，市场原本预期为4.4%。尽管非农数据显示美国就业市场强劲，但联储局理事米兰仍强调，联储局仍有诸多理由支持减息，但堪萨斯城联储银行行长施密德对过高的通胀表示担忧，并称联邦基金利率应维持在「适度限制性」水平。克利夫兰联储银行总裁哈马克（BethHammack）表示，联邦公开市场委员会（FOMC）可能需要相当长一段时期内维持利率不变。交易员随即下调对局方今年开始减息的预期，消息令美汇指数在96.9水平徘徊整固。

　　另外，现货金价于1月底冲高至每盎司5595.46美元，已达我们上半年目标价每盎司4950美元，之后由于金价升势过急，现货金价3个交易日大幅回吐，盘中一度低见每盎司4402.97美元，之后出现技术性反弹，执笔之时正于每盎司5061美元上落整固。从技术走势上，现货黄金日线图在50天线有一个强力支持位。

暂稳守50天线水平

　　去年8月以来，金价几次小幅回调后，仍然能稳守于50天线上方。我们认为，现货黄金在每盎司4402美元水平见支持，而且在过去两个星期以来，现货金价技术形态呈现向上的趋势，这轮反弹高位约每盎司5092美元，短线需留意金价会否向上突破该水平，若能成功突破每盎司5092美元，我们将会再次为2026年黄金价格定下全年目标。

光大证券国际产品开发及零售研究部
大行晨报

最Hit
湾仔檀岛咖啡饼店宣布结业！屹立80年 酥皮蛋挞、奶茶驰名中外 全港仅余1分店....
湾仔檀岛咖啡饼店宣布结业！屹立80年 酥皮蛋挞、奶茶驰名中外 全港仅余1分店....
饮食
9小時前
759阿信屋会员卡无门槛申请 77折优惠被批数字游戏 网民解释原来有苦衷...
港人嫌阿信屋会员卡麻烦「几时先可以取消？」 揭77折优惠背后有苦衷...
生活百科
10小時前
利是公价2026︱一封$50趋势增？！工人姐姐/大厦保安要封几多？
利是公价2026︱一封$50趋势增？！工人姐姐/大厦保安要封几多？
生活百科
2026-02-11 16:27 HKT
港大教授带队创业 先进半导体热管理技术 破解电动车与AI「过热死穴」
创科资讯
2026-02-11 08:00 HKT
「小辣椒」谷娅溦不点名炮轰前辈歌手掀争议 暗讽针对为「博流量」：知你揾食艰难 嫌疑人现身列四点反驳
「小辣椒」谷娅溦不点名炮轰前辈歌手掀争议 暗讽针对为「博流量」：知你揾食艰难 嫌疑人现身列四点反驳
影视圈
12小時前
长沙湾呈祥道两车互撼 平治男司机昏迷送院不治
长沙湾呈祥道两车互撼 平治男司机昏迷送院不治
突发
6小時前
东张西望｜变态男赤裸通山跑遭惊天围捕  「猫仔」黎宽怡奋勇追截险毁容  三吋恐怖血痕伤势吓人
东张西望｜变态男赤裸通山跑遭惊天围捕  「猫仔」黎宽怡奋勇追截险毁容  三吋恐怖血痕伤势吓人
影视圈
7小時前
港姐冠军回流温哥华当地产经纪 一条龙服务推介楼盘另送拣校攻略 朱千雪给予高度评价
港姐冠军回流温哥华当地产经纪 一条龙服务推介楼盘另送拣校攻略 朱千雪给予高度评价
影视圈
2026-02-11 11:00 HKT
虎妈「望女成龙」22岁医科生患大肠癌病逝 患癌后重新体验人生 曾叹：前所未有轻松
虎妈「望女成龙」22岁医科生患大肠癌病逝 患癌后重新体验人生 曾叹：前所未有轻松
保健养生
12小時前
34岁男星被知名女星嫌口臭飘「大便味」痛失角色 留下阴影现「病态」清洁口腔 因一事要打Botox
34岁男星被知名女星嫌口臭飘「大便味」痛失角色 留下阴影现「病态」清洁口腔 因一事要打Botox
影视圈
6小時前
更多文章
大行晨报 - 美就业数据强劲 美元跌幅受限 | 大行晨报
　　美元周三走高，美国1月就业数据意外强劲，显示经济基本面稳健，支持美联储继续暂缓进一步降息。美国1月新增就业岗位13万个，远超预期的7万个；失业率从4.4%降至4.3%。数据公布后，据CMEFedWatch工具显示，6月维持利率不变的概率已从25%攀升至约41%。市场仍押注6月至少减息25个基点。另外，美国总统特朗普在与以色列总理会晤期间表示，希望与伊朗继续谈判，但同时警告若未达成核协定，可能采
3小時前
大行晨报