轮商精选 - 阿里力谷AI 追Call「14611」 | 窝轮热炒特区

阿里巴巴（9988）近日发布用于驱动机械人的人工智能基础大模型RynnBrain，具备时空记忆与推理能力，能赋予机械人感知、决策及执行能力，协助其在复杂场景中完成自主任务规划及多任务连续执行。内地近期发布相关意见文件，提出加快推动AI在招标投标等公共服务领域的应用，提升行业数码化和智能化水平，促进市场规范与效率提升。

机械人技术已成为内地产业升级的重要方向之一，市场关注政策推动下AI技术在产业升级中的落地进展。投资者憧憬AI创新有望为产业升级及企业增长带来新动力，但亦需留意行业竞争、技术落地及政策改变等多项不确定性。

如看好可留意阿里购「14611」，行使价190.1港元，实际杠杆5.9倍，今年6月到期。如看淡则可留意阿里沽「21900」，行使价144.9港元，实际杠杆5.2倍，今年6月到期。

本资料仅供香港居民或合资格投资者作为资讯参考。本资料所述之结构性产品并无抵押品。如发行人及担保人无力偿债或违约，投资者可能无法收回部份或全部应收款项。本页面提供有关结构性产品的资讯由摩根大通证券（亚太）有限公司（「摩根大通」）编制，仅供参考用途，并不构成任何要约、建议、提呈出售或招揽购买任何上述产品，亦并不构成摩根大通或其联属公司进行任何交易之承诺。过往表现并不代表将来的表现，摩根大通不保证未来事件或表现将与上述任何意见或预测一致。结构性产品之价格可急升也可急跌，投资者或会损失部份或所有投资。可赎回牛熊证备有强制赎回机制而可能被提早终止，届时（i）N类牛熊证投资者将不获发任何金额；（ii）R类牛熊证之剩余价格可能为零。

摩根大通亚洲上市衍生产品销售部