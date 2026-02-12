轮商精选 - 阿里力谷AI 追Call「14611」 | 窝轮热炒特区

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

阿里力谷AI 追Call「14611」

1小時前
　　阿里巴巴（9988）近日发布用于驱动机械人的人工智能基础大模型RynnBrain，具备时空记忆与推理能力，能赋予机械人感知、决策及执行能力，协助其在复杂场景中完成自主任务规划及多任务连续执行。内地近期发布相关意见文件，提出加快推动AI在招标投标等公共服务领域的应用，提升行业数码化和智能化水平，促进市场规范与效率提升。

　　机械人技术已成为内地产业升级的重要方向之一，市场关注政策推动下AI技术在产业升级中的落地进展。投资者憧憬AI创新有望为产业升级及企业增长带来新动力，但亦需留意行业竞争、技术落地及政策改变等多项不确定性。

　　如看好可留意阿里购「14611」，行使价190.1港元，实际杠杆5.9倍，今年6月到期。如看淡则可留意阿里沽「21900」，行使价144.9港元，实际杠杆5.2倍，今年6月到期。

摩根大通亚洲上市衍生产品销售部

