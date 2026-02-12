利贞 - 协鑫受惠太空太阳能发展 | 实力股起底

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

　　日前市场传闻马斯克旗下SpaceX等团队近日到访中国多间太阳能企业，其中包括协鑫集团，据悉团队对集团在美国的颗粒矽与钙钛矿业务布局进行了解。受马斯克团队相关调研消息带动，带动太空及太阳能概念再次引爆市场。事实上，受太空太阳能及商业航天发展乐观情绪带动，去年A股太阳能行业指数表现大幅跑赢大市。行业中看好协鑫科技（3800）盈利增长前景强劲，建议可于1.15元买入，中长线目标价1.48元。协鑫科技昨日收报1.2元，升0.01元，升幅0.84%。

　　马斯克在达沃斯论坛宣布，Tesla与SpaceX计划未来3年在美国建设总计200GW太阳能产能，主要用于地面数据中心与太空AI卫星供能。这一规模远超市场年均10至20GW的预期，标志着太阳能产业向「AI算力+能源基础设施」战略升级的关键转折。

　　中国光伏行业协会在行业发展研讨会上发布预测，料今年中国太阳能新增装机规相较去年有所下降，不过预计「十五五」期间（2026至2030年）年均新增装机238至287GW，延续高速增长趋势。增长主因包括双碳目标推进、大基地建设提速、分布式太阳能持续渗透及电价机制改善。

　　国家能源局在发布会上表示，去年内地绿色低碳转型步伐加快，全年风电太阳能新增装机超过4.3亿kW、累计装机规模突破18亿kW，可再生能源发电装机占比超过6成。此外，可再生能源发电量达约4万亿kWh。

新增装机未来高速增长

　　据汇丰研究，太空太阳能板安装量，将由目前几乎可忽略不计水平，在未来10年增至占一席位。该行指，目前协鑫科技为唯一相关企业，透过联营公司，协鑫科技已成为最具规模的钙钛矿生产商，而钙钛矿预期将成为下一代太空太阳能电池。

　　上月，财政部、税务总局发布关于调整太阳能等产品出口退税政策的公告，明确自2026年4月1日起取消太阳能等产品出口退税，并分两年取消电子产品出口退税。此次出口退税政策调整，相信此举有助于推动海外市场价格理性回归，促进财政资源更合理及更高效的配置。

利贞

